La moglie del conduttore Amadeus Giovanna Civitillo ai microfoni di Radio2 racconta Sanremo 2020

Giovanna Civitillo dice la sua su un possibile Amadeus bis. È appena terminato Sanremo 2020 ma il toto nomi per capire chi condurrà la 71esima edizione del Festival della musica italiana è già iniziato. Il nome più quotato resta quello di Amadeus.

Parla la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo

Giovanna Civitillo ospite del programma “I Lunatici” di Radio2 risponde alla domanda su un ipotetico Amadeus bis: “Se è già pronto per il bis? Se glielo chiedi adesso ti dice di no – ride -. Deve passare un po’ di tempo…”. Poche parole, ma è certo che Amadeus potrà contare sul sostegno della sua famiglia. Durante le cinque sere abbiamo conosciuto anche il figlio di Amadeus, sempre seduto in prima fila.

“Ora siamo già tornati alla normalità, sono alle prese con la quotidianità, la scuola, i compiti di mio figlio.

Tutto regolare, tutto come prima. Io e mio figlio siamo stati il sostegno di Ama, ci cercavamo con gli occhi, mio figlio era emozionato, ad ogni pubblicità diceva al padre che era stato bravissimo” racconta Giovanna Civitillo.

A chi le chiede un parere sulle polemiche iniziali la Civitillo risponde senza problemi: “È una parentesi chiusa perché la risposta è stata data da Ama con questo festival di Sanremo. Non hanno più senso di esistere con lo spettacolo che ha messo in piedi. Con lo spettacolo ha risposto a tutte le polemiche”. La moglie ha anche ammesso di essere rimasta felicemente sorpresa dal successo raccolto da Amadeus durante le serate del Festival.