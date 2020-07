Quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è una delle coppie che ha fatto più discutere nel corso della passata stagione televisiva. I due si sono conosciuti nella casa della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Sin da subito ha destato grande clamore la loro storia.

Lei, viene da una tormentata relazione con il cantante delle Vibrazioni Francesco Sarcina. Tanto clamore ha fatto anche la questione degli anni della siciliana. Nonostante tutto, Clizia e Paolo hanno superato ogni ostacolo e si godono il loro amore sulle spiagge siciliane. Un amore che si fa, giorno dopo giorno, più bollente che mai. I due stanno recuperando i tanti mesi che sono stati distanti a causa delle norme per il coronavirus.

Sui rispettivi profili social i due ragazzi postano varie foto che li ritraggono insieme, tra baci bollenti e coccole.

La maggior parte del sesso che avevo fatto non era mai stato intimo come quel bacio . Cit.

