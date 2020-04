Francesco Sarcina ha scagliato una frecciatina contro la sua ex, Clizia Incorvaia. Lei replicherà?

Tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia la storia d’amore è naufragata nel peggiore dei modi, con accuse reciproche e frecciatine infuocate. L’ex marito della modella ha preso di nuovo la parola contro di lei a mezzo social.

Francesco Sarcina contro Clizia Incorvaia

Nessuna tregua tra Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia: il leader delle Vibrazioni ha scritto un post a mezzo social in cui ha scagliato un evidente frecciatina all’ex compagna. Il cantante ha ringraziato i suoi fan per il sostegno, anche difronte agli attacchi “puerili e diffamatori” che continuerebbe a ricevere (da Clizia?) su questioni che lui, invece, avrebbe preferito chiarire privatamente.

Clizia e Sarcina hanno avuto insieme una figlia, Nina, ma durante l’estate del 2019 tra i due è esplosa una bomba: il frontman de Le Vibrazioni ha accusato la moglie di averlo tradito col migliore amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

A sua volta lei ha confessato di esser stata vittima d’innumerevoli tradimenti da parte del marito, a cui ha detto addio per sempre.

Per un breve periodo sembrava che i due avessero trovato il modo di fare una tregua ed erano stati immortalati mentre Clizia accompagnava sua figlia dal padre. Purtroppo, a quanto pare, la pace è durata poco: il cantante e la modella avrebbero ripreso a dirsene di tutti i colori. Lei nel frattempo ha iniziato una storia con Paolo Ciavarro nella casa del Grande Fratello Vip, e i fan sono in attesa di sapere se e come proseguirà.