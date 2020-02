Squalificata dal GF Vip, Clizia Incorvaia ha dichiarato in studio il proprio amore per Paolo Ciavarro: "La nostra storia proseguirà"

Contro ogni previsione possibile, Clizia Incorvaia è uscita a testa bassa dal GF Vip dopo le tremende frasi dette ad Andrea Denver durante una discussione. La donna è stata di fatto squalificata senza mezzi termini, riversando lacrime di scuse e di dispiacere insieme a quelle di Paolo Ciavarro. Nonostante il triste epilogo della loro liaison nella Casa di Cinecittà, tuttavia i due si sono finalmente dichiarati a vicenda. La loro storia, a detta di entrambi, continuerà difatti anche fuori dal contesto televisivo.

Dopo che Alfonso Signorini ha mostrato a Clizia le immagini del suo sfogo contro il modello veronese, tutti si aspettavano del resto un provvedimento serio da parte della produzione. Le conseguenze mediatiche delle sue parole sono infatti apparse inaccettabili, nonostante le giustificazioni della 33enne.

A onor del vero, ad ogni modo, l’ex moglie di Francesco Sarcina ha subito ammesso il proprio errore, dimostrando di aver capito la gravità dell’accaduto.

Clizia Incorvaia si dichiara

I colpi di scena non si sono però fermati qui. Entrata infatti in studio dopo essere uscita dalla porta rossa, Clizia ha ribadito a Signorini di ritenere giusta la sua espulsione dal gioco. Alfonso, dal canto suo, l’ha rassicurata sul suo bel percorso, pur sottolineando la severità dell’episodio che l’ha vista protagonista. La ragazza si è così nuovamente scusata con Denver, per poi rivolgersi finalmente al suo Paolino.





“Ho accettato le due birrette a Fregene. Grazie a te, il mio cuore ha ripreso a battere e non lo credevo più possibile”. Così ha dunque ammesso Clizia Incorvaia, mentre un Ciavarro super emozionato ha condiviso la promessa d’amore: “Vale anche per me, è la nostra vittoria”.