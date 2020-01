Concorrente del Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia è tornata a parlare del rapporto con Sarcina e Scamarcio

Sono passati solo pochi giorni dall’inizio del Grande Fratello Vip eppure sono già tanti gli argomenti che attirano l’attenzione del pubblico. Fra questi il rapporto fra Clizia Incorvaia e l’ex marito Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina

Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini, si è tornati a parlare della vicenda di gossip che ha coinvolto Clizia Incorvaia. L’ex moglie di Francesco Sarcina, infatti, aveva confessato qualche tempo fa di aver baciato Riccardo Scamarcio, amico dell’ex marito e testimone di nozze. “Non so perché Scamarcio abbia negato il bacio“, ha affermato Clizia Incorvaia. Per poi aggiungere: “Se non fosse stato vero, avrebbe potuto denunciarmi per diffamazione. L’ho confessato a Francesco perché ha chiesto lui di raccontarci cosa era successo nel nostro periodo di separazione, una cosa sbagliata da fare in un rapporto che dovrebbe essere sano”.

Signorini ha poi chiesto alla concorrente del Grande Fratello Vip se Sarcina parlerà della storia del tradimento nel brano che porterà a Sanremo.

A tal proposito la Incorvaia ha affermato: “Non so con brano si presenti, sinceramente. Non so se è quello che mi ha fatto sentire ad aprile, in cui parlava proprio di tradimento con il testimone di nozze. Non so se è lo stesso”.



Una vicenda, quella che vede coinvolti Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina, che ha attirato l’attenzione degli amanti della cronaca rosa. Molti, infatti, sono stati i commenti in merito a questa situazione, con Antonella Elia e Adriana Volpe che hanno difeso la Incorvaia. In particolare, secondo Antonella Elia: “Cosa ci sarà poi di tanto male se ha baciato l’amico dopo che si era lasciata? Stiamo facendo del moralismo gratuito, con quello che accade tra le coppie. Lei è stata vittima del bisogno di far notizia”.