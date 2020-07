Elena Sofia Ricci ha scritto un commovente messaggio via social per sua madre, scomparsa nel 2018.

Superare la scomparsa di un proprio caro è sempre difficile, e Elena Sofia Ricci ne sa qualcosa: la famosa attrice via social ha dedicato un commovente messaggio a sua madre, Elena Ricci Poccetto, scomparsa nel 2018.

Elena Sofia Ricci: il lutto

Elena Sofia Ricci non ha mai nascosto quanto per lei sia stato difficile superare la scomparsa di sua madre, la scenografa Elena Ricci Poccetto. Sui social, a due anni da quel tragico lutto, l’attrice ha dedicato un commovente post a sua madre, che ha paragonato ad un angelo. Nello scatto la donna appare con le due nipotine, Emma e Maria (nate rispettivamente dalla relazione che l’attrice ha avuto con Pino Quartullo e dal matrimonio con Stefano Mainetti).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elena Sofia Ricci OfficialPage (@elenasofiaricci_officialpage) in data: 23 Lug 2020 alle ore 12:46 PDT

In tanti sui fan hanno rivolto le loro parole d’affetto all’attrice per la sua tragica perdita. Dopo la scomparsa della donna Elena Sofia Ricci ha confessato pubblicamente un episodio drammatico subito nel suo passato e che non aveva mai rivelato proprio per non ferire i sentimenti della donna.

L’attrice ha rivelato che subì abusi da parte di un amico di famiglia e che la madre non se ne sarebbe accorta (mentre lei glielo avrebbe sempre tenuto nascosto):

“L’ho detto alle mie amiche e poi a mio marito. Ma mai alla mia mamma, gliel’ho risparmiato. Senza saperlo, mi consegnò lei nelle mani nel mio carnefice, pensando fosse una persona fidata”, ha confessato l’attrice.