Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Armando Pugliese, attore e regista teatrale che si definiva allievo di Eduardo. Il 77enne, ancora attivo nel mondo dello spettacolo, è deceduto a Roma.

Addio ad Armando Pugliese: il regista aveva 77 anni

Classe 1947, Armando Pugliese è morto il 18 giugno 2024 all’età di 77 anni. Soltanto lo scorso anno, l’attore e regista teatrale aveva diretto uno spettacolo al Teatro di Napoli, sua città natale. Romano d’adozione, visto che si era trasferito nella Capitale quando era ancora giovanissimo, è deceduto nella cittadina ai piedi del Vesuvio.

Quando si svolge il funerale di Armando Pugliese?

Al momento, non sono state rese pubbliche le cause della morte di Armando Pugliese, così come non è stata comunicata la data dei funerali. Molto probabilmente, le esequie si terranno a Napoli, città natale alla quale è rimasto legatissimo per tutta la sua vita.

L’addio ad Armando Pugliese di Gaetano Manfredi

Tra le prime persone a commentare la morte di Armando Pugliese il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Tramite il suo profilo X (ex Twitter), il primo cittadino si è detto “addolorato” per la perdita di un artista “geniale e poliedrico“. Ha scritto: