Chiara Ferragni replica: “Perchè ti metti i mi piace da sola?”

Gli utenti sui social hanno notato che spesso Chiara Ferragni metterebbe i “mi piace” ai suoi stessi post sui social. Dopo che in tanti glielo hanno fatto notare l’influencer ha spiegato perché.

Chiara Ferragni, la replica per i mi piace

In tanti si sono chiesti come mai Chiara Ferragni mettere like ai suoi stessi post su Instagram e qualcuno ha chiesto subito spiegato alla famosa influencer (che di certo, con i suoi milioni di followers, non ha certo bisogno di ottenere un “mi piace” in più). La risposta è giunta dalla stessa Ferragni, che ha spiegato: “Perché il self-love è la cosa migliore che si possa desiderare”, ha risposto. Chiara Ferragni è oggi considerata una vera e propria celebrità sui social e in tanti apprezzano il fatto che la famosa influencer abbia portato avanti la propria carriera senza cambiare se stessa.





Lei e Fedez sono più uniti che mai anche per quanto riguarda le battaglie nel sociale e le campagne di solidarietà: durante l’emergenza Coronavirus la coppia ha organizzato una raccolta fondi per ampliare i reparti di terapia intensiva, mentre dopo la scomparsa di George Floyd entrambi si sono recati a una manifestazione per combattere il razzismo.

I due hanno trascorso le loro vacanze estive in alcuni dei posti più belli d’Italia e sono stati travolti dalle critiche perché trattati – secondo alcuni – “come privilegiati”. Entrambi hanno difeso le proprie posizioni affermando di voler continuare a incentivare il turismo in Italia, settore gravemente colpito dall’emergenza Coronavirus.