Come mai Barbara De Santi non è più presente nel parterre senior di Uomini e Donne? La risposta coinvolgerebbe Pamela Perricciolo

Anche Uomini e Donne ha ripreso la messa in onda televisiva dopo la pausa estiva. Così in tanti si sono trovati a commentare sui social le molte novità della nuova edizione, tra cui anche l’assenza di Barbara De Santi. In effetti la rivale di Gemma Galgani non era presente nelle prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi.

Inoltre non è nemmeno chiaro se tornerà in un secondo momento. Come mai dunque la dama è scomparsa dal parterre senior del programma pomeridiano di Canale 5?

Barbara De Santi assente dallo show

Ha dare un spiegazione all’accaduto ci ha pensato niente meno che Pamela Perricciolo, ex amica del fantomatico Mark Caltagirone nonché ex agente di Pamela Prati. Ma cos’hanno a che fare le due donne, entrambe ex protagoniste di Uomini e Donne? Pare che al momento la De Santi stia gestendo niente meno che una delle sedi dell’agenzia di Donna Pamela.





A confermare la loro amicizia ci hanno pensato peraltro le due dirette interessate, che nelle scorse ore hanno intavolato un botta e risposta su Instagram. Barbara De Santi ha pubblicato una nuova foto scrivendo: “Si chiude una porta e si apre un portone”.

L’ex manager dell’ex star del Bagaglino ha poi commentato: “Meriti il meglio amica mia. Devo dirti che sono felice per te, per il portone che stai aprendo“. La dama ha dunque detto definitivamente addio a Uomini e Donne per intraprendere una nuova carriera lavorativa?