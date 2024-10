Ligabue dà il via al suo nuovo tour, segnato da due appuntamenti speciali: Certe Notti e Campovolo. Per la prima occasione, ci sarà un evento da celebrare: suo figlio Lenny si metterà dietro la batteria.

Ligabue dà il via al suo nuovo tour, segnato da due appuntamenti speciali: C...

Ligabue ha annunciato un nuovo tour che inizia a Correggio e include 29 spettacoli teatrali, culminando all'Arcimboldi di Milano. Nell'ambito del trentennale di "Certe Notti", ha eseguito una celebrazione sorpresa a Fiorenzuola d'Arda. L'artista ha inoltre annunciato un ritorno al Campovolo il 21 giugno 2025 e rivelato che suo figlio Lenny suonerà la batteria per la prima volta durante il tour. Varieranno le canzoni ogni sera, dando spazio anche alla lettura di estratti dal suo libro autobiografico 'Una Storia'. Esibirà la canzone "Il mio nome è mai più" scritta in collaborazione con Jovanotti e Pelù. Nonostante stia scrivendo continuamente, non prevede un nuovo album, ma un documentario su di lui è in produzione ed esplorerà i suoi inediti per una edizione celebrativa dell'album "Buon compleanno Elvis". I biglietti per "La notte di Certe notti" andranno in prevendita il 4 ottobre.

Ligabue ha annunciato un nuovo tour. La tournée inizia con due spettacoli di apertura a Correggio e andrà avanti con 29 spettacoli esclusivi nei teatri, dal Petruzzelli di Bari al San Carlo di Napoli fino ai finali Arcimboldi di Milano. La canzone “Certe Notti”, che è diventata una delle sue più emblematiche, celebra il suo trentesimo anniversario. L’artista ha rivelato la celebrazione suonando a sorpresa in un autogrill tra Reggio Emilia e Milano, a Fiorenzuola d’Arda. Ligabue ha anche annunciato un ritorno al Campovolo di Reggio Emilia il 21 giugno 2025, in occasione del ventesimo anniversario. Inoltre, l’artista ha condiviso un’altra sorpresa: per la prima volta suo figlio Lenny suonerà la batteria durante il tour. Ligabue ritorna nei teatri dopo 13 anni, e i biglietti sono già esauriti.

“Ci saranno cambiamenti di canzoni ogni sera durante il tour, con un pool di 45 tracce preparate fra le quali ne sceglieremo circa venti per ogni evento. Queste saranno affiancate dalla lettura di alcuni estratti della mia autobiografia, ‘Una Storia’, pubblicata in 2022. Mi accompagnerà mio figlio Lenny alla batteria per la prima volta, e suona come se l’avesse sempre fatto, essendo stato parte del mio ultimo album ‘Dedicato a noi’. Sarà anche presente al Teatro Ariston di Sanremo, un luogo al quale ambisco a ritornare, dato che la mia ultima partecipazione al Festival non andò come speravo. Mosso dal desiderio di alleggerire l’intensità dell’atmosfera del Festival, ho cercato di esagerare con l’umorismo, ma ho scoperto di non essere un bravo attore.

In programma per il live ci sarà la canzone ‘Il mio nome è mai più’, scritta con Lorenzo Jovanotti e Piero Pelù durante il conflitto in Kosovo nel 1999. Questo pezzo ha un particolare significato per me ed è tra le 45 in programma. L’esibirsi assieme a loro a Campovolo dipenderà dai rispettivi impegni.

Riguardo a Campovolo, era destinato che dovessimo organizzare questa festa a causa delle due anniversarie. Non ho in progetto un nuovo album attualmente nonostante scriva continuamente, c’è un documentario in produzione su di me, però non ho partecipazione nel ruolo della regia. Dopo questo tour mi dedicherò alla ricerca di materiale inedito da ‘Buon compleanno Elvis’ per una edizione celebrativa dell’album.

I biglietti per ‘La notte di Certe notti’ saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 4 ottobre.”