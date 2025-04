Nuovi sviluppi emergono nel caso di Liliana Resinovich, la donna scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta nel parco dell’ex ospedale psichiatrico. La trasmissione “Chi l’ha visto?” rivela l’esistenza di un filmato inedito che potrebbe fare luce su dettagli fondamentali del caso. Nel video, infatti, ci sarebbe una figura misteriosa, un uomo ripreso nel parco dove fu ritrovato il corpo della donna.

La decisione inaspettata di Sebastiano Visintin, indagato per la morte della moglie Liliana

Sebastiano Visintin, in queste ultime ore, ha deciso di rafforzare la sua difesa legale, affidando il compito a due esperti di rilievo. Michele Vitiello, ingegnere informatico forense di fama, noto per il suo lavoro su casi complessi come quelli di Emanuela Orlandi, Denise Pipitone e la tragedia del Mottarone, si occuperà dell’analisi dei dispositivi informatici, tra cui telefoni e GoPro di Visintin. A lui si affianca Noemi Procopio, docente di scienze forensi all’Università di Central Lancashire, che aveva già contribuito in passato agli studi sul corpo di Liliana, ma non in qualità di consulente ufficiale. La Procopio, in particolare, si era occupata di eseguire una perizia sul microbiota per tentare di determinare con maggiore precisione la data del decesso.

Sulla morte di Liliana Resinovich, la dottoressa Cristina Cattaneo, che, pur non escludendo il suicidio, tende a favorire la tesi dell’omicidio. La donna sarebbe stata uccisa lo stesso giorno della sua scomparsa e il suo corpo non sarebbe mai stato spostato dal luogo in cui è stato ritrovato, nel parco dell’ex ospedale psichiatrico.

Liliana Resinovich, video choc: chi è l’uomo misterioso nel parco?

Durante la puntata di “Chi l’ha visto?” in onda questa sera, mercoledì 30 aprile su Rai 3, verrà rivelato che un filmato inedito, ora al vaglio degli inquirenti, mostrerebbe un uomo con una coppola aggirarsi nei pressi del parco poco prima che venisse ritrovato il corpo di Liliana Resinovich.

Numerosi testimoni, nel corso degli anni, hanno riferito di strani avvistamenti nella zona del ritrovamento. Una operatrice socio-sanitaria, ad esempio, parlò di aver visto all’alba un uomo anziano con la barba bianca e una torcia accesa. Un’altra donna, invece, descrisse un uomo alto che camminava con un oggetto di grandi dimensioni, forse un sacco nero, e portava un berretto e una barba brizzolata. Tuttavia, questi racconti non sono stati mai chiariti.

Le nuove immagini e l’analisi degli esperti potrebbero finalmente portare a una svolta decisiva in un caso che ha scosso l’opinione pubblica e mantiene l’Italia con il fiato sospeso da oltre tre anni.