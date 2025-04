Un onore per un’icona della memoria

Nel cuore di Milano, al cinema Anteo, si è svolta una cerimonia toccante in cui la presidente di Anei, Anna Maria Sambuco, ha consegnato la tessera d’onore dell’associazione alla senatrice a vita Liliana Segre. Questo riconoscimento non è solo un tributo alla sua figura, ma un simbolo del valore della memoria storica e della lotta contro l’oblio. “Lei è la voce che ha scelto di non restare in silenzio”, ha affermato Sambuco, sottolineando l’importanza del lavoro di Segre nel mantenere viva la memoria delle atrocità del passato.

Un impegno costante per la libertà e la giustizia

Durante la cerimonia, Sambuco ha evidenziato come Liliana Segre sia stata “innocente testimone di una delle peggiori espressioni dell’umanità”. La senatrice ha dedicato la sua vita a trasmettere i valori della libertà e della giustizia, affrontando con coraggio il tema della Shoah e delle persecuzioni subite. La tessera d’onore rappresenta un riconoscimento per il suo instancabile lavoro nel raccontare la storia e sensibilizzare le nuove generazioni su ciò che è stato e non deve più ripetersi.

Un ricordo per gli internati nei lager nazisti

Il riconoscimento è stato approvato dal Consiglio nazionale Anei su proposta della sezione milanese, e vuole anche ricordare il marito della senatrice, Alfredo Belli Paci, che fu Internato Militare Italiano in sette lager nazisti. Marco Brando, presidente di Anei Milano, ha ricordato come gli internati nei lager abbiano pagato con la vita la loro scelta di non aderire al nazi-fascismo. Solo a Milano, tra i 10 e 15mila internati militari hanno vissuto questa drammatica esperienza, spesso in silenzio, senza che le famiglie ne fossero a conoscenza.

La cerimonia ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un richiamo all’importanza di mantenere viva la memoria storica, affinché le atrocità del passato non vengano dimenticate e non si ripetano mai più. Liliana Segre, con la sua testimonianza e il suo impegno, continua a essere un faro di speranza e un esempio per tutti noi.