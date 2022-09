L’impegno di Kellogg per promuovere alimentazione sana e sport

Milano, 28 set. (askanews) – Sono state più di 20mila le persone che hanno preso parte all’ottava edizione di Expo per lo Sport, evento organizzato a Milano per promuovere più di 20 discipline sportive tra i giovani. Proprio l’attività fisica associata a una corretta alimentazione è il motivo che ha spinto Kellogg Italia a sostenere, in qualità di main sponsor, l’iniziativa nell ambito della sua campagna sul benessere olistico Coltiviamo la bontà.

In particolare, Kellogg ha supportato le giornate di Summer School, dal 5 al 9 settembre presso l Arena Civica nel Parco Sempione e in altri tre luoghi della città, la due giorni di attività pensata per le famiglie nel week-end del 10 e 11 settembre sempre al Parco Sempione.

Durante la Summer school, nell’area dell’azienda dedicata alla pallacanestro, 300 bambini e ragazzi si sono avvicinati alle regole del basket sperimentando il legame tra corretta alimentazione e attività fisica.

Ospite d’eccezione, il 5 settembre, Andrea Cinciarini, playmaker della Pallacanestro Reggiana, che, tra un palleggio e un canestro, ha spiegato ai bambini l’importanza di mangiare sano, fin dalla prima colazione, abbinato allo sport. Nella stessa giornata presenti anche i circa 30 partecipanti del Breakfast summer camp di Varese, il campo estivo residenziale promosso da Kellogg in partnership con Croce Rossa Italiana, per i bambini tra gli 8 ai 13 anni appartenenti alle fasce più vulnerabili della popolazione. Nel fine settimana dedicato alle famiglie, invece, atleti ed esperti hanno animato il campo da gioco di Kelogg avvicinando i partecipanti al mondo del basket e informandoli dei benefici connessi all’attività fisica.