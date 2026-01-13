È morta Lina Bernardi, volto di 'Vivere' e 'Centovetrine': aveva 87 anni

È morta Lina Bernardi, volto di 'Vivere' e 'Centovetrine': aveva 87 anni

La morte dell’attrice Lina Bernardi lascia un segno profondo nel panorama culturale italiano e nella comunità di Latina, che perde una delle sue interpreti più rappresentative, capace di attraversare teatro, cinema e televisione senza mai recidere il legame con la propria città.

Lina Bernardi: una carriera tra teatro, cinema e impegno civile

Il percorso artistico di Lina Bernardi aveva preso avvio negli anni Settanta sulle tavole del palcoscenico, ambito che non ha mai abbandonato e che è rimasto il centro della sua vita professionale. Dal teatro è poi approdata alla televisione e al cinema, collaborando con registi di primo piano come Pupi Avati, Matteo Garrone, Gabriele Muccino e Sergio Castellitto.

Tra le esperienze più emblematiche della sua carriera spicca il monologo Mamma eroina di Maricla Boggio, portato in scena per 31 anni. Pur lavorando a livello nazionale, Bernardi ha sempre mantenuto un legame profondo con Latina, dedicandosi negli ultimi anni all’insegnamento e alla formazione dei giovani.

Addio a Lina Bernardi, attrice di ‘Vivere’ e ‘Centovetrine’: morta a 87 anni

Lina Bernardi è morta a Latina all’età di 87 anni. Attrice originaria del Lazio, era conosciuta dal grande pubblico soprattutto per le sue interpretazioni nelle soap di Canale 5 Vivere e Centovetrine, dove vestiva i panni di Sophie Rousseau. Si è spenta nella notte nella sua abitazione, circondata dall’affetto dei figli e delle persone a lei più care. Da tempo combatteva contro una malattia che ne aveva segnato gli ultimi anni, fino all’epilogo finale. La notizia della scomparsa ha suscitato profonda commozione nella sua città e nel mondo dello spettacolo.

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha sottolineato: “Il teatro è stato il fulcro della sua carriera, insieme all’impegno costante nella formazione dei giovani e nella promozione di cause sociali” e ha aggiunto: “Latina oggi perde una donna di grande valore umano e artistico, che ha contribuito in modo significativo alla crescita culturale della comunità”.