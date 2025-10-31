L'India Aumenta gli Acquisti di Petrolio Russo Nonostante le Sanzioni Americane

Recentemente, l’India ha fatto notizia per la sua decisione di riprendere gli acquisti di petrolio russo, nonostante le crescenti pressioni dagli Stati Uniti. Questa mossa segna un punto cruciale nella strategia energetica del paese, che cerca di equilibrare le necessità interne con le aspettative internazionali.

Ripresa degli acquisti di petrolio russo

Secondo fonti di Reuters, l’Indian Oil Corp (IOC), la più grande azienda petrolifera statale dell’India, ha confermato l’acquisto di cinque spedizioni di petrolio russo, programmate per dicembre. Queste consegne includono circa 3,5 milioni di barili di petrolio di alta qualità, noto come ESPO, tradizionalmente trasportato dalla regione pacifica della Russia verso l’Asia.

Contesto delle sanzioni

Questa decisione arriva dopo che gli acquirenti indiani avevano temporaneamente sospeso gli acquisti in risposta a nuove sanzioni imposte da Washington, che hanno colpito i principali produttori petroliferi russi, tra cui Rosneft e Lukoil. Il Tesoro degli Stati Uniti ha fissato il 21 novembre come termine per ridurre i rapporti con queste aziende, incoraggiando i paesi a esaminare attentamente le loro transazioni.

Reazioni dell’India e contesto globale

Nonostante le pressioni esterne, il governo indiano ha difeso il suo diritto di acquistare petrolio russo a prezzo scontato, sottolineando che ciò è essenziale per garantire la propria sicurezza energetica. L’India affronta sfide significative nella sua strategia energetica, considerando che la domanda di energia continua a crescere in un contesto di incertezze globali.

Impatto delle sanzioni sulle relazioni internazionali

Le relazioni tra India e Stati Uniti si sono complicate ulteriormente a causa di questa situazione. In estate, Washington ha aumentato i dazi sulle esportazioni indiane, mentre chiedeva a Nuova Delhi di ridurre gli acquisti di petrolio russo, accusando il paese di contribuire al finanziamento della guerra in Ucraina.

Nonostante ciò, l’India ha continuato a perseguire la propria politica economica, cercando di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico. Molti raffinatori indiani, tra cui Reliance Industries e Mangalore Refinery, avevano inizialmente sospeso le importazioni per effettuare verifiche legali, ma ora si trovano a dover navigare un contesto complesso di sanzioni e pressioni diplomatiche.

Prospettive future

La decisione dell’IOC di continuare ad acquistare petrolio russo evidenzia una chiara linea di demarcazione nel panorama geopolitico attuale. L’India cerca di mantenere la propria autonomia energetica mentre si confronta con le aspettative e le pressioni internazionali. La situazione rimane fluida e potrebbe evolversi in risposta a ulteriori sviluppi sia in Russia che nella comunità internazionale.