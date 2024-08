Lino Giuliano è uno dei concorrenti del Grande Fratello 2024, in partenza su Canale 5 lunedì 16 settembre. Il ragazzo, viste le critiche continue, ha voluto rompere il silenzio sulla sua partecipazione.

Lino Giuliano concorrente del Grande Fratello 2024

Lunedì 16 settembre 2024 debutta la nuova edizione del Grande Fratello. Al timone è stato confermato Alfonso Signorini e al suo fianco ritroveremo Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, rispettivamente nel ruolo di opinionista e commentatrice social. Stando ad alcune indiscrezioni, tra i concorrenti ci sarà anche Lino Giuliano, diventato popolare grazie alla partecipazione all’ultima stagione di Temptation Island.

Lino Giuliano: le parole sul Grande Fratello

La presenza di Lino Giuliano al Grande Fratello 2024 ha creato un certo malcontento. In molti, come Cristina Plevani, si sono detti contrari alla sua partecipazione e le critiche sono arrivate fino al diretto interessato. Via Instagram, l’ex fidanzato di Alessia Pascarella ha tuonato:

“Non sono abituato a parlare male di prima intenzione, rispondo a chi parla male di me, però voglio dire quanto state a rosicà. Io non vi sto calcolando di striscio, le soddisfazioni nella vita si vivono. Ps: ogni riferimento è puramente casuale. Mi faccio una bella risata va’”.

Il cast del Grande Fratello 2024

In attesa di scoprire se Lino Giuliano farà davvero parte del Grande Fratello 2024, diamo uno sguardo al papabile cast. Secondo diverse indiscrezioni, i concorrenti pronti ad entrare reality più spiato d’Italia sono: Clarissa Burt, Javier Martinez, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Giulia Mannucci, Helena Prestes, Iago Garcia, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, Jessica Morlacchi, Shaila Gatta e Luca Calvani.