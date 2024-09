L'interprete britannica Maggie Smith, famosa per il suo ruolo come Professoressa McGranitt nei film di Harry Potter, ci ha lasciato all'età di 89 anni.

L'interprete britannica Maggie Smith, famosa per il suo ruolo come Professore...

La rinomata attrice britannica Maggie Smith, famosa per il suo ruolo nella serie di Harry Potter e in Downton Abbey, è deceduta a 89 anni. Durante la sua carriera, ha vinto due premi Oscar. Smith ha lottato contro un tumore al seno durante le riprese di Harry Potter, ma nonostante la diagnosi, è rimasta professionale e ha continuato a lavorare nel set.

L’iconica attrice britannica Maggie Smith, due volte vincitrice dell’Oscar, è morta a 89 anni. Conosciuta per il suo ruolo nel film di Harry Potter come Professoressa McGranitt e come la Madre Contessa di Grantham nella serie Downton Abbey, la sua morte è stata annunciata in una dichiarazione rilasciata dai suoi figli, Toby Stephens e Chris Larkin. «Questa mattina, con profonda tristezza, condividiamo la notizia della sua pacifica dipartita in ospedale. Lascia un vuoto incolmabile nei cuori dei suoi due figli e cinque nipoti che adoravano la loro madre e nonna straordinaria».

Nella sua illustre carriera, Smith ha ricevuto due riconoscimenti dell’Oscar; il primo nel 1970 per il suo ruolo principale nel film “La strana voglia di Jean” e il secondo nel 1979 come attrice non protagonista in “California Suite”.

Durante le riprese della serie di Harry Potter, Smith ha lottato contro un tumore al seno. Ha rivelato la sua diagnosi in un’intervista al Daily Telegraph nel 2009, raccontando come aveva iniziato cicli di chemioterapia. La scoperta del cancro a 75 anni è stata dura, ma nonostante le difficoltà, ha continuato a lavorare sul set, confermando la sua partecipazione ai film successivi.