L'intervista di Maria Rosaria Boccia con Bianca Berlinguer è stata posticipata. La presentatrice ha dichiarato che l'intervista si terrà il prossimo martedì. Inoltre, ha negate le voci riguardo a problemi legati al pagamento.

Maria Rosaria Boccia non è apparsa come previsto su "È sempre Cartabianca" su Rete 4. L'intervistatrice Bianca Berlinguer ha annunciato che l'intervista con Boccia non avrebbe avuto luogo quella sera e ha confermato che Boccia si presenterà per l'intervista il prossimo martedì, smentendo qualsiasi problema di pagamento.

