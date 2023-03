Una lite è finita in tragedia nel Barese. Un uomo di 29 anni è stato ucciso a coltellate davanti ad un bar, dopo un litigio scoppiato in strada.

Lite finisce in tragedia: 29enne ucciso a coltellate

Un litigio è finito in tragedia, con una vittima. Un uomo di 29 anni è stato ucciso a coltellate nella serata di ieri, giovedì 16 marzo 2023, a Capurso, una cittadina alle porte di Bari. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi fendenti al petto. L’omicidio è avvenuto per strada, davanti ad un locale. Per il momento non si conoscono i dettagli della dinamica, su cui stanno indagando i carabinieri, ma pare che il delitto sia avvenuto al termine di un forte litigio.

La vittima dell’omicidio

La vittima dell’omicidio aveva 29 anni ed era di Mola di Bari. Gli investigatori non hanno reso nota la sua identità. L’omicidio è avvenuto il 16 marzo intorno alle 18.30 davanti ad un bar di Capurso. Sul posto è intervenuto il personale del 118 e i carabinieri. Al loro arrivo l’uomo era già deceduto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto attraverso le testimonianze dei presenti e l’analisi dei sistemi di sorveglianza della zona.