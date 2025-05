Un episodio che ha scosso Napoli

Recentemente, un episodio di tensione tra due turisti israeliani e una ristoratrice napoletana ha catturato l’attenzione dei social media, sollevando un acceso dibattito su temi delicati come l’antisemitismo e la libertà di espressione. La ristoratrice, Nives Monda, titolare della Taverna di Santa Chiara, ha denunciato di essere stata attaccata verbalmente dai clienti, che l’hanno accusata di antisemitismo mentre riprendevano la scena con i loro telefoni.

Questo scontro ha portato a una serie di reazioni, sia da parte dei turisti che della comunità locale.

Le accuse e le difese

Gilli Moses, una delle turiste coinvolte, ha descritto l’accaduto come “vergognoso”, sottolineando che non si sarebbe mai aspettata una simile reazione in una città come Napoli, nota per la sua ospitalità. La ristoratrice, dal canto suo, ha fornito una versione differente, sostenendo che la lite è iniziata quando i turisti hanno cominciato a discutere della loro terra con altri clienti. Monda ha affermato di aver semplicemente espresso le sue opinioni riguardo alla campagna contro l’apartheid israeliano e il genocidio palestinese, senza alcuna intenzione di offendere.

Il ruolo dei social media

Il video dell’incidente, condiviso su vari profili social, ha rapidamente guadagnato visibilità, generando centinaia di condivisioni e