Litigation funding, Martingale Risk leader contestazione bancaria

Roma, 5 ott. (askanews) – Anche in Italia si sta consolidando il trend del litigation funding. Martingale Risk è da anni in prima linea nel finanziamento delle cause bancarie e finanziarie in Italia, come afferma Francesco Pratesi, partner di Martingale Risk Italia: “Litigation risk è una modalità innovativa introdotta da Martingale Risk per avviare i contenzioso verso una banca o verso una propria controparte, cedendo a martingale Risk tutti i rischi e tutti i costi di questo contenzioso.

Nella sostanza, Martingale Risk riceverà il suo compenso in caso di successo dell’iniziativa. Quindi il vantaggio enorme per il cliente che si avvale di questo servizio offerto da Martingale Risk è di poter intentare delle cause nei confronti di soggetti che gli hanno provocato dei danni e nei confronti dei quali risulta essere danneggiato, senza assumersi i rischi. Tutti i rischi e tutti i costi se li assume Martingale Risk, la quale diventerà partner del suo cliente, nel senso che riceverà un compenso pari a una percentuale della somma che dovesse questo cliente recuperare in caso di successo dell’iniziativa”.

Dalla fondazione nel 2009, Martingale Risk ha assistito oltre 10.000 tra aziende, privati investitori ed enti locali. In 13 anni di attività, la società ha recuperato per conto dei propri clienti oltre 276 milioni di euro, con un tasso di successo superiore al 92%. Inoltre, nel 58% dei casi, le pratiche sono state chiuse con un accordo transattivo, il che ha permesso, a fronte di un minor importo recuperato, di velocizzare notevolmente i tempi di conclusione delle vertenze e di incasso degli importi contestati.

Cosa deve fare un investitore per verificare se può ottenere un risarcimento delle perdite subite, lo spiega Pratesi: “Un investitore può verificare se può intentare una causa avvalendosi del servizio di litigation funding, sottoponendo alla stessa Martingale Risk tutta la documentazione e tutte le carte relative al suo caso e poi sarà la stessa Martingale Risk a capire se esistano i presupporti per finanziare questa causa e per farsi carico di tutti i relativi rischi”.

E’ comunque necessario che il potenziale cliente dimostri che la controparte sia solvibile, il tutto attraverso idonea documentazione che verrà valutata dalla Martingale Risk dietro vincolo di riservatezza.