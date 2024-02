Little Flower English Medium School: la scuola che unisce le famiglie

(Adnkronos) – Roma, 29 febbraio 2024. Joseph Prakash, CEO di , ha desiderato sin da sempre di creare un qualcosa che potesse avere un grande valore, ed è così che è nato il suo progetto: si tratta di una scuola che ha avuto origine dalla sua visione personale, poiché provenendo dall'India e vivendo in Italia, ha sentito il bisogno di creare un'opportunità per le famiglie provenienti da diverse parti del mondo. Questa scuola, quindi, è nata inizialmente come una scuola di lingua inglese, evolvendosi successivamente in una scuola internazionale collegata a Cambridge, offrendo ai bambini l'accesso a un'istruzione di alta qualità e promuovendo l'intercultura.

Il progetto “Little Flower” è nato più di otto anni fa, nel 2015, con l'intento di fornire un'opportunità di apprendimento in lingua inglese, ma è cresciuto in poco tempo, diventando un punto di riferimento e una vera e propria missione di vita, rispondendo all'esigenza di una scuola Internazionale a Roma. Essendo una città culturalmente ricca e diversificata, esistono solo 28 scuole internazionali, il che può rendere difficile l'accesso all'istruzione internazionale per molte famiglie che provengono dall'estero. «Spesso, questi genitori lavorano in Italia mentre i loro figli crescono, e desiderano che i loro bambini ricevano un'educazione internazionale per prepararli ad un futuro in cui potrebbero cercare opportunità di lavoro in tutto il mondo – spiega Prakash – ma spesso le scuole internazionali a Roma arrivano ad avere costi proibitivi». Ecco che entra in gioco il progetto “Little Flower”, offrendo un'alternativa accessibile alle famiglie che desiderano una formazione in inglese di alta qualità, ma soprattutto accessibile.

È proprio questa l’ottica con cui la scuola è stata fondata: il 50% dei circa 70 bambini frequentanti non paga alcuna retta scolastica, mentre il restante 50% contribuisce con una quota minima. Questo significa che la scuola offre una borsa di studio che copre la metà del costo del mercato, rendendola accessibile a molte famiglie. Ma l'obiettivo non è solo offrire un'educazione di qualità, ma anche sostenere le famiglie che spesso si trovano in difficoltà economiche. Uno degli aspetti più gratificanti del progetto, per Prakash, è stato quello di riunire le famiglie: «molti lavorano in Italia, ma provengono da diverse parti del mondo, e ad un certo punto possono trovarsi divise, con i genitori lontani dai loro figli per lunghi periodi. La creazione di questa scuola ha permesso a queste famiglie di ricongiungersi, offrendo loro un'opportunità educativa di qualità e creando un senso di comunità». Ma Little Flower non ha solo questo obiettivo: la sua missione è quella di educare le nuove generazioni all’ingresso in un ambiente internazionale, facendo conoscere loro il mondo a 360°. «L'obiettivo è preparare i bambini non solo a eccellere nella lingua inglese ma anche a diventare cittadini del mondo, aperti alla diversità culturale e pronti ad affrontare sfide globali – spiega Prakash – con la nostra formazione saranno pronti anche ad affrontare l’ingresso nelle università più prestigiose, perché cerchiamo di formare i ragazzi sotto ogni punto di vista».

Oltre all'educazione, basata sul metodo proposto dal Curriculum Cambridge, la scuola promuove tematiche come la sostenibilità e l'innovazione. I bambini sono spesso coinvolti in progetti che riguardano l'agricoltura e l'uso delle nuove tecnologie per imparare a comprendere meglio il mondo che li circonda, imparando a rispettare l’ambiente, la natura e sperimentando un approccio più “green” al mondo. Questo modus operandi educativo permette loro di sviluppare una consapevolezza ecologica fin dalla giovane età. Il progetto Little Flower è un progetto capace di fare la differenza nella vita delle famiglie e della comunità. Attraverso un impegno sincero per l'intercultura, l'istruzione di alta qualità e la sostenibilità, vengono formati i cittadini “di domani” sulla base del rispetto, della trasparenza ma, soprattutto, dell’inclusività.

Per informazioni

www.lfinternationalschool.com

Tel: +39-06-8621-4985

Mob: +39-38-0268-3310

Email: