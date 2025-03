Vito Loiacono, noto su YouTube come “Er Motosega”, è diventato famoso dopo uno degli incidenti più tragici e controversi sui social italiani. Il 14 giugno 2023, mentre era a bordo di una Lamborghini Urus per una sfida social con il gruppo “The Borderline”, la sua vita ha preso una piega drammatica.

Casal Palocco, Loiacono torna su YouTube con sfide assurde e critiche dalla rete

L’incidente avvenne a Casal Palocco, un quartiere di Roma. La Lamborghini si scontrò violentemente con una Smart, uccidendo un bambino di soli cinque anni, Manuel, mentre la madre e la sorella rimasero ferite. Nonostante non fosse alla guida, lo youtuber Loiacono fu coinvolto nel dramma di Casal Palocco, ma non accusato di reati . Il gruppo ha patteggiato una pena di 4 anni e 4 mesi. Il suo nome, tuttavia, rimase legato per sempre a quel momento doloroso.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Loiacono è tornato sui social. Ha lanciato un nuovo canale YouTube , “Game House”, cercando di rimanere nel cuore della scena social italiana. Ma le sue nuove sfide non sono passate inosservate. In uno dei video più discussi dello youtuber, si è filmato facendo un video mentre mangiava cibo per gatti, visibilmente disgustato. Poi, come se non bastasse, un’altra performance lo ha visto spostare furtivamente un’auto per simulare un furto, creando ancora più scalpore. La risposta del pubblico è stata immediata, con utenti che non hanno potuto fare a meno di ricordare il tragico incidente di Casal Palocco. Alcuni lo hanno rimproverato: “No, fermo, non guidare che l’ultima volta non è andata tanto bene”.

Casal Palocco, lo youtuber Vito Loiacono risponde agli haters in un nuovo video

Loiacono non ha fatto mistero di volersi allontanare dai membri di “The Borderline”. In un’intervista passata, aveva dichiarato di non sentirsi più con loro e di voler prendere le distanze da tutto quello che era successo . Ma la sua apparente volontà di restare sotto i riflettori sembra contraddire quelle parole. Quando gli haters lo accusano di non trovarsi nemmeno ai domiciliari, lui risponde con una sicurezza quasi inquietante: “Io manco una nota a scuola ho preso. Non guidavo io”.

Nato in Puglia, Vito ha costruito la sua carriera su sfide estreme, simili a quelle di altri grandi nomi del web. Dopo la chiusura del canale “The Borderline”, ha cercato di capitalizzare sulla sua notorietà, continuando a cercare nuovi modi per attirare l’attenzione. Negli ultimi tempi, ha provato a emulare MrBeast, il famoso youtuber americano che lancia sfide stravaganti. In uno degli ultimi video, ha promesso 1000 euro a chi avesse accettato di mangiare solo cibo per gatti per una settimana. L’obiettivo? Alzare l’asticella, sfidare i limiti. La spettacolarizzazione dell’eccesso sui social sta diventando sempre più evidente.