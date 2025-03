Adagiato tra il blu del mare e il verde di un grande parco, il Loano 2 Village è un luogo in cui il tempo sembra rallentare, permettendo agli ospiti di immergersi in un’atmosfera fatta di natura, svago e relax. Qui, il concetto di vacanza prende forme diverse: c’è chi sceglie il comfort dell’hotel, chi preferisce la libertà del residence, ma tutti trovano un equilibrio perfetto tra benessere e scoperta.

Il core del villaggio è l’area piscine, una scenografia d’acqua che si estende per oltre 1200 metri quadrati. Ogni ospite trova il proprio spazio ideale: i bambini giocano in totale sicurezza in una piscina pensata per loro, gli sportivi si allenano nella vasca semi-olimpionica e chi desidera semplicemente lasciarsi cullare dall’acqua può rilassarsi tra le bolle della jacuzzi. Intorno, il solarium attrezzato offre un angolo di quiete, perfetto per chi vuole godersi il sole della Riviera in tutta tranquillità.

Un soggiorno al Loano 2 Village significa avere tutto a portata di mano. Le camere dell’hotel si affacciano su giardini mediterranei e offrono soluzioni perfette per le famiglie, con spazi pensati per garantire il giusto equilibrio tra condivisione e privacy. Gli appartamenti del residence, immersi nella frescura del parco, garantiscono libertà e autonomia senza rinunciare ai servizi del villaggio. Ogni alloggio dispone di un terrazzo o un patio privato, permettendo agli ospiti di vivere l’aria aperta in ogni momento della giornata.

A rendere unica questa esperienza è anche la proposta gastronomica, che accompagna il soggiorno con un viaggio nei sapori della tradizione ligure e non solo. Il ristorante a buffet esplora i profumi e i gusti del Mediterraneo, mentre il ristorante Panoramico, con le sue specialità à la carte, offre una cucina curata in ogni dettaglio, da gustare con vista. Per chi preferisce un pasto più informale, il Pool Bar propone pizze e cocktail, con brunch domenicali che trasformano il risveglio in un piccolo rituale di piacere.

Oltre al relax e alla buona cucina, il villaggio invita al movimento e alla scoperta. I campi da calcetto, tennis e beach volley sono a disposizione degli ospiti, così come un’ampia scelta di attività sportive e tornei organizzati dallo staff di animazione. Per i bambini, il Kids Club e il Junior Club garantiscono momenti di gioco e socializzazione in tutta sicurezza, mentre la mascotte Otto il Polpotto è sempre pronta a far sorridere i più piccoli. La sera, il villaggio si accende con spettacoli, musica dal vivo e DJ set a bordo piscina, regalando un’atmosfera vivace e coinvolgente.

A pochi minuti dal centro di Loano e dalle sue spiagge Bandiera Blu, il villaggio rappresenta anche una base perfetta per esplorare la Liguria. Tra borghi storici, sentieri panoramici e tradizioni culinarie, ogni giornata può trasformarsi in un’esperienza diversa. Il servizio concierge è a disposizione per suggerire le migliori escursioni e gite in mare, permettendo agli ospiti di scoprire il territorio con occhi nuovi.

Il Loano 2 Village è un luogo che va oltre la semplice idea di vacanza. È un’esperienza che si modella sulle esigenze di ogni ospite, offrendo il giusto mix di tranquillità, attività e piacere. Un’idea di soggiorno che non si limita a ospitare, ma che sa accogliere con intelligenza e cura.