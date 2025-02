La crisi del personale sanitario in Lombardia

Negli ultimi anni, la Lombardia ha affrontato una crescente crisi nel settore sanitario, con una fuga di personale, in particolare infermieri, che ha messo a dura prova il sistema. La pandemia ha amplificato le difficoltà, evidenziando la necessità di un intervento immediato per garantire la continuità dei servizi. In questo contesto, la regione ha deciso di introdurre una nuova figura professionale: l’assistente, che si colloca tra l’infermiere e l’operatore socio-sanitario.

Il ruolo dell’assistente: formazione e competenze

La figura dell’assistente non è solo un ripiego, ma una soluzione strategica per migliorare l’assistenza sanitaria. Con una formazione di almeno 500 ore, questi professionisti saranno in grado di svolgere compiti complessi, come la gestione di elettrocardiogrammi e la nutrizione tramite sondini e stomie. Queste competenze richiedono una preparazione solida, e non possono essere acquisite con un semplice corso di poche ore. La Lombardia punta a formare assistenti altamente qualificati, in grado di supportare il lavoro degli infermieri e alleviare il carico di lavoro del personale già esistente.

Impatto sulla qualità dell’assistenza sanitaria

Questa nuova figura professionale potrebbe avere un impatto significativo sulla qualità dell’assistenza sanitaria in Lombardia. Con l’introduzione degli assistenti, gli infermieri potranno concentrarsi su compiti più complessi e critici, migliorando così l’efficienza del sistema. Inoltre, la presenza di assistenti formati adeguatamente potrebbe contribuire a ridurre il burnout tra il personale sanitario, un problema sempre più diffuso. La regione sta investendo nella formazione e nella selezione di questi professionisti, con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro più sostenibile e attrattivo per il personale sanitario.