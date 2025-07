Ricovero e attesa per gli esami a seguito del malore dopo la prova in apnea: il racconto di Loredana Cannata.

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, un momento di grande tensione ha scosso il pubblico e i concorrenti: Loredana Cannata è stata protagonista di un brutto incidente durante una prova particolarmente rischiosa. La naufraga, impegnata in una sfida di apnea all’interno di una gabbia sommersa, ha vissuto attimi di paura quando i suoi capelli si sono impigliati, impedendole di emergere rapidamente in superficie.

Dopo la fine del reality, Loredana ha deciso di raccontare la verità sull’accaduto.

Loredana Cannata ricoverata: il racconto del brutto incidente all’Isola dei Famosi

Rientrata in Italia, la naufraga aveva comunicato di essere stata ricoverata in ospedale a causa di alcune difficoltà respiratorie, attribuendo il problema alle conseguenze della prova di apnea affrontata durante il reality.

In un lungo messaggio pubblicato sui social, Loredana Cannata ha aggiornato i fan sulle sue condizioni attuali e ha spiegato il motivo per cui non aveva raccolto i capelli durante la competizione. La naufraga ha sottolineato che per lei i capelli sciolti rappresentano una forma di libertà, e che solitamente non sopporta di tenerli legati, anche se in alcune occasioni li aveva raccolti quando riteneva che potessero ostacolare la vista. Tuttavia, riguardo alla prova di apnea, ha ammesso di non aver compreso l’importanza di legare i capelli e che lo avrebbe certamente fatto se qualcuno glielo avesse suggerito.

“Gli occhialini tenevano già a posto i capelli sopra, non mi andavano davanti agli occhi, pensavo che questo bastasse. Spero che questo incidente sia stato occasione di riflessione e informazione, per imparare o ricordare alcune preziose misure di sicurezza in acqua, sia per gli adulti che, soprattutto, per i bambini”.

Loredana Cannata ricoverata: in attesa degli esiti degli esami prima delle dimissioni

Loredana Cannata risulta ancora ricoverata all’ospedale Isola Tiberina di Roma, dove è in attesa degli esiti degli esami necessari prima di poter essere dimessa. Recentemente ha riferito, attraverso un post pubblicato su Instagram, che le è stata effettuata una TAC alle coronarie e che i risultati saranno disponibili il giorno seguente.

Nel post ha raccontato con leggerezza un aneddoto, spiegando che nella sala dove è stata sottoposta all’esame venivano proiettate immagini rilassanti: inizialmente una foto del mare, che lei ha ironicamente definito “non proprio l’ideale”, tanto da far sostituire l’immagine con quella di un bosco.