Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è stato nuovamente al centro delle polemiche. Durante una discussione al tavolo, ha perso il controllo, sbattendo i pugni e inseguendo Mariavittoria Minghetti e Helena Prestes fino al bagno. Ecco cosa è successo nella notte.

Notte di caos nella Casa del Grande Fratello. Il tutto è iniziato quando Mariavittoria Minghetti ha espresso il suo dispiacere per essere stata nominata da Giglio, scatenando la reazione di Lorenzo Spolverato, che ha cominciato a provocarla e a prenderla in giro.

Poco dopo, a tavola, Lorenzo ha tentato di provocare Helena con alcune battute poco gradite. La Prestes gli ha chiesto di smettere, ma Lorenzo ha risposto duramente:

“Basta con questo gioco, hai rotto le p**** ragazzina. Mangiati questi maccheroni e smettila. Io faccio le battute, se non ti fanno ridere non commentare. Sarò libero di fare battute in questa casa, ma da quando sei qui non riesci a controllarti e non mi guardare tanto non mi interessi“.