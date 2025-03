Il nuovo reality show di Canale 5

Con l’avvicinarsi della data di debutto di The Couple, il programma condotto da Ilary Blasi su Canale 5, cresce l’attesa per scoprire quali coppie del mondo dello spettacolo parteciperanno. Il format, che mette alla prova le relazioni in modo fisico e psicologico, non si limita a coppie romantiche, ma include anche amici, colleghi e persino nemici. Tra i nomi che circolano, spiccano figure già note nel panorama dei reality, come Soleil Sorge e Alex Belli, ma anche la showgirl Lory Del Santo, che sta valutando se unirsi a questo nuovo progetto.

L’incertezza di Lory Del Santo

Lory Del Santo ha recentemente rivelato la sua indecisione riguardo alla partecipazione a The Couple durante un’intervista a Monica Setta. La showgirl ha confessato che il suo fidanzato, Marco Cucolo, non è particolarmente entusiasta dell’idea di un altro reality, dopo le esperienze condivise in Pechino Express e L’Isola dei Famosi. “Dovrei trovare qualcun altro con cui entrare in coppia”, ha dichiarato Lory, evidenziando la difficoltà di conciliare la sua carriera televisiva con la relazione sentimentale. La pressione per prendere una decisione è alta, poiché il tempo stringe e la produzione attende una risposta definitiva.

Un sogno americano

Nonostante le incertezze legate a The Couple, Lory Del Santo ha già un piano alternativo in mente. La showgirl ha espresso il desiderio di sbarcare a Hollywood con un nuovo progetto, una serie in otto puntate che intende proporre al mercato americano. “Ho un sogno: sbarcare a Hollywood”, ha dichiarato, dimostrando la sua ambizione e la volontà di espandere la sua carriera oltre i confini italiani. Questo piano b potrebbe rappresentare un’opportunità imperdibile, qualora la partecipazione a The Couple non dovesse concretizzarsi.

Il passato televisivo di Lory

La carriera di Lory Del Santo è costellata di esperienze in reality show, e se dovesse partecipare a The Couple, sarebbe il suo sesto programma di questo tipo. La showgirl ha già partecipato a L’Isola dei Famosi, La Fattoria, Pechino Express, e Grande Fratello Vip, dimostrando di essere un’esperta del genere. Nonostante le difficoltà e le polemiche legate alla sua differenza di età con Marco Cucolo, Lory ha sempre affrontato le sfide con determinazione e passione. La sua esperienza in Pechino Express è stata particolarmente significativa, lasciando un segno indelebile nella sua vita e nella sua carriera.