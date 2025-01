Tutti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2024-2025 sono stati estratti lunedì 6 gennaio 2025. I premi di prima categoria sono stati svelati nel corso della puntata speciale di “Affari tuoi”, condotta da Stefano De Martino e trasmessa in prima serata su Rai1. L’elenco completo dei biglietti vincenti è disponibile anche sul bollettino ufficiale pubblicato sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Lotteria Italia 2025: tutti i biglietti vincenti e i premi

Anche quest’anno le vendite hanno registrato una forte crescita, con 8,6 milioni di biglietti venduti, rispetto ai 6,7 milioni dell’edizione precedente, segnando un incremento del 29%.

Il primo premio della Lotteria Italia, del valore di 5 milioni di euro, è stato vinto dal biglietto Serie T 173756, venduto a Somaglia, in provincia di Lodi.

Il secondo premio, di 2,5 milioni di euro, è andato al biglietto T 378442, acquistato a Pesaro.

Il terzo premio, pari a 2 milioni di euro, è stato assegnato al biglietto G 330068, venduto a Palermo.

Il quarto premio, del valore di 1,5 milioni di euro, ha premiato il biglietto G 173817, venduto a Torino.

Infine, il quinto premio, da 1 milione di euro, è stato vinto con il biglietto S 185025, venduto a Dolo, in provincia di Venezia.

Oltre al primo premio, la Lotteria Italia prevede numerosi altri riconoscimenti suddivisi in seconda, terza e quarta categoria. Il numero dei premi e i relativi importi vengono stabiliti annualmente da una commissione dedicata, che determina la distribuzione in base al totale dei biglietti venduti. Per questa edizione, il “Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita” ha deciso di assegnare complessivamente 280 premi, per un valore totale di 21 milioni di euro.

Biglietti vincenti di Seconda categoria

I premi di seconda categoria della Lotteria Italia 2024-2025 prevedono l’assegnazione di 25 vincite, ciascuna del valore di 100.000 euro:

S 030585 – Distributore locale, Montenero di Bisaccia (CB)

– Distributore locale, Montenero di Bisaccia (CB) C 439458 – Avellino (AV)

– Avellino (AV) M 217442 – Massafra (TA)

– Massafra (TA) D 138065 – Foligno (PG)

– Foligno (PG) M 442388 – Belluno (BL)

– Belluno (BL) Q 330398 – Foggia (FG)

– Foggia (FG) L 320913 – Ispica (RG)

– Ispica (RG) D 052288 – Distributore locale, Greve in Chianti (FI)

– Distributore locale, Greve in Chianti (FI) I 265285 – Roma (RM)

– Roma (RM) B 431066 – Spinea (VE)

– Spinea (VE) B 475642 – Omegna (VB)

– Omegna (VB) I 479949 – Montepulciano (SI)

– Montepulciano (SI) I 336915 – Ivrea (TO)

– Ivrea (TO) E 322777 – Borgosesia (VC)

– Borgosesia (VC) I 336889 – Valmadrera (LC)

– Valmadrera (LC) Q 311109 – Vidigulfo (PV)

– Vidigulfo (PV) O 115657 – Cervia (RA)

– Cervia (RA) I 459455 – Sorrento (NA)

– Sorrento (NA) N 336716 – Rapolano Terme (SI)

– Rapolano Terme (SI) B 357353 – Milano (MI)

– Milano (MI) F 174624 – Solarolo (BO)

– Solarolo (BO) M 051648 – Distributore locale, Bisceglie (BT)

– Distributore locale, Bisceglie (BT) I 319235 – Roma (RM)

– Roma (RM) D 381854 – Lastra a Signa (FI)

– Lastra a Signa (FI) I 050919 – Distributore locale, Ciampino (RM)

Biglietti vincenti di Terza categoria

I 50 biglietti vincenti di terza categoria della Lotteria Italia 2024-2025 sono stati premiati con un importo di 50.000 euro ciascuno:

A 151684 – Distributore locale, Sesto Fiorentino (FI)

– Distributore locale, Sesto Fiorentino (FI) C 044674 – Distributore locale, Frosinone (FR)

– Distributore locale, Frosinone (FR) T 196683 – Milano (MI)

– Milano (MI) D 474835 – Catania (CT)

– Catania (CT) AA 244340 – Rivenditore online

– Rivenditore online P 166756 – Cigognola (PV)

– Cigognola (PV) S 224728 – Milano (MI)

– Milano (MI) R 480926 – Monteroni d’Arbia (SI)

– Monteroni d’Arbia (SI) S 182139 – Monfalcone (GO)

– Monfalcone (GO) T 150085 – Orta di Atella (CE)

– Orta di Atella (CE) D 119183 – Bologna (BO)

– Bologna (BO) A 467555 – Modena (MO)

– Modena (MO) L 086138 – Distributore locale, Roma (RM)

– Distributore locale, Roma (RM) R 225972 – Arezzo (AR)

– Arezzo (AR) M 114512 – Settimo Torinese (TO)

– Settimo Torinese (TO) E 416029 – Milano (MI)

– Milano (MI) A 130487 – Distributore locale, Orvieto (TR)

– Distributore locale, Orvieto (TR) L 012086 – Distributore locale, Lacchiarella (MI)

– Distributore locale, Lacchiarella (MI) M 325035 – Terlizzi (BA)

– Terlizzi (BA) G 115853 – Roma (RM)

– Roma (RM) B 044418 – Distributore locale, Berceto (PR)

– Distributore locale, Berceto (PR) D 400957 – Gallicano nel Lazio (RM)

– Gallicano nel Lazio (RM) L 317618 – Rimini (RN)

– Rimini (RN) S 168154 – Napoli (NA)

– Napoli (NA) N 107783 – Bentivoglio (BO)

– Bentivoglio (BO) T 111407 – Giussano (MB)

– Giussano (MB) M 331007 – Palermo (PA)

– Palermo (PA) O 204982 – Mantova (MN)

– Mantova (MN) M 334431 – Casalecchio di Reno (BO)

– Casalecchio di Reno (BO) AA 332493 – Rivenditore online

– Rivenditore online R 396533 – Lonato del Garda (BS)

– Lonato del Garda (BS) I 309460 – Milano (MI)

– Milano (MI) B 489578 – Lecco (LC)

– Lecco (LC) Q 144614 – Osio Sopra (BG)

– Osio Sopra (BG) C 429417 – Quarto (NA)

– Quarto (NA) I 045735 – Oderzo (TV)

– Oderzo (TV) F 422767 – Firenze (FI)

– Firenze (FI) A 153253 – Distributore locale, Acquaviva delle Fonti (BA)

– Distributore locale, Acquaviva delle Fonti (BA) L 428347 – Villafranca Tirrena (ME)

– Villafranca Tirrena (ME) E 032176 – Distributore locale, Andria (BT)

– Distributore locale, Andria (BT) M 325384 – Scafati (SA)

– Scafati (SA) E 290218 – Imola (BO)

– Imola (BO) M 308922 – Perugia (PG)

– Perugia (PG) S 216034 – Anagni (FR)

– Anagni (FR) N 221932 – San Giorgio a Cremano (NA)

– San Giorgio a Cremano (NA) D 192247 – Barile (PZ)

– Barile (PZ) T 151126 – Millesimo (SV)

– Millesimo (SV) C 375767 – Pompei (NA)

– Pompei (NA) P 319570 – Mori (TN)

– Mori (TN) A 472983 – Fucecchio (FI)

Biglietti vincenti di Quarta categoria

Sono stati assegnati 200 premi, ciascuno del valore di 20.000 euro, nell’ambito della Lotteria Italia 2024-2025:

P 393145 – Corigliano Rossano (CS)

– Corigliano Rossano (CS) B 341438 – Genova (GE)

– Genova (GE) R 385148 – Pietravairano (CE)

– Pietravairano (CE) N 467188 – Genova (GE)

– Genova (GE) D 206837 – Soave (VR)

– Soave (VR) T 064967 – Pieve Santo Stefano (AR)

– Pieve Santo Stefano (AR) Q 300683 – Torre del Greco (NA)

– Torre del Greco (NA) B 023643 – Distributore locale, Vecchiano (PI)

– Distributore locale, Vecchiano (PI) N 352312 – Roma (RM)

– Roma (RM) A 225423 – Sassari (SS)

– Sassari (SS) I 007690 – Distributore locale, Roma (RM)

– Distributore locale, Roma (RM) C 120643 – Crispano (NA)

– Crispano (NA) F 105193 – Allumiere (RM)

– Allumiere (RM) I 117108 – Galatina (LE)

– Galatina (LE) B 429461 – Firenze (FI)

– Firenze (FI) T 194134 – Civitella D’Agliano (VT)

– Civitella D’Agliano (VT) A 187499 – Distributore locale, Tortoreto (TE)

– Distributore locale, Tortoreto (TE) I 424436 – Sesto San Giovanni (MI)

– Sesto San Giovanni (MI) N 164641 – Varedo (MB)

– Varedo (MB) T 478774 – Torino (TO)

– Torino (TO) M 355049 – Torino (TO)

– Torino (TO) L 439043 – Riccione (RN)

– Riccione (RN) G 178758 – Bastia Umbra (PG)

– Bastia Umbra (PG) I 163257 – Orvieto (TR)

– Orvieto (TR) E 444488 – Acquaviva delle Fonti (BA)

– Acquaviva delle Fonti (BA) T 221203 – Desio (MB)

– Desio (MB) M 222526 – Ferrara (FE)

– Ferrara (FE) S 456187 – Vasto (CH)

– Vasto (CH) O 039680 – Distributore locale, Roma (RM)

– Distributore locale, Roma (RM) G 042116 – Catania (CT)

– Catania (CT) A 205419 – Teano (CE)

– Teano (CE) D 459766 – Milano (MI)

– Milano (MI) Q 017327 – Distributore locale, Fabro (TR)

– Distributore locale, Fabro (TR) B 028105 – Distributore locale, Polignano a Mare (BA)

– Distributore locale, Polignano a Mare (BA) F 171310 – Novara (NO)

– Novara (NO) R 427000 – Valmontone (RM)

– Valmontone (RM) Q 304862 – Roma (RM)

– Roma (RM) E 176146 – Vibo Valentia (VV)

– Vibo Valentia (VV) O 404522 – Palestrina (RM)

– Palestrina (RM) R 213333 – Oderzo (TV)

– Oderzo (TV) I 114969 – Scisciano (NA)

– Scisciano (NA) F 145263 – Nocera Umbra (PG)

– Nocera Umbra (PG) N 380966 – Bologna (BO)

– Bologna (BO) C 159069 – Rimini (RN)

– Rimini (RN) AA 146053 – Rivenditore online

– Rivenditore online E 274925 – Campiglia Marittima (LI)

– Campiglia Marittima (LI) G 201898 – Terni (TR)

– Terni (TR) G 282916 – Siracusa (SR)

– Siracusa (SR) I 264286 – Lavello (PZ)

– Lavello (PZ) O 460171 – Ciriè (TO)

– Ciriè (TO) T 150563 – Taormina (ME)

– Taormina (ME) T 218243 – Castione Andevenno (SO)

– Castione Andevenno (SO) S 346327 – Cesenatico (FC)

– Cesenatico (FC) P 191303 – Sala Consilina (SA)

– Sala Consilina (SA) L 244752 – Campi Bisenzio (FI)

– Campi Bisenzio (FI) P 279098 – Merano (BZ)

– Merano (BZ) E 473454 – Numana (AN)

– Numana (AN) I 394717 – Cormano (MI)

– Cormano (MI) 464891 – Castelforte (LT)

– Castelforte (LT) R 124888 – Milazzo (ME)

– Milazzo (ME) T 336904 – Guidonia Montecelio (RM)

– Guidonia Montecelio (RM) R 211535 – Roma (RM)

– Roma (RM) D 223036 – Roma (RM)

– Roma (RM) O 244511 – Civitavecchia (RM)

– Civitavecchia (RM) U 195814 – Bagnolo Cremasco (CR)

– Bagnolo Cremasco (CR) D 011121 – Distributore locale, Roma (RM)

– Distributore locale, Roma (RM) R 376119 – Milano (MI)

– Milano (MI) P 203433 – Massa (MS)

– Massa (MS) C 121414 – Piombino (LI)

– Piombino (LI) R 012826 – Distributore locale, Roma

– Distributore locale, Roma R 296645 – San Vittore Olona (MI)

– San Vittore Olona (MI) T 293112 – Milano (MI)

– Milano (MI) P 029328 – Distributore locale, Asti (AL)

– Distributore locale, Asti (AL) Q 290327 – Cesena (FC)

– Cesena (FC) I 408441 – Dolo (VE)

– Dolo (VE) M 288367 – Catania (CT)

– Catania (CT) C 457303 – Roma (RM)

– Roma (RM) B 015936 – Distributore locale, Roma (RM)

– Distributore locale, Roma (RM) O 334326 – Comacchio (FE)

– Comacchio (FE) A 099000 – Altofonte (PA)

– Altofonte (PA) Q 268826 – Simaxis (OR)

– Simaxis (OR) I 159032 – Anagni (FR)

– Anagni (FR) O 325399 – Giove (TR)

– Giove (TR) A 175078 – Distributore locale, Misano Adriatico (RN)

– Distributore locale, Misano Adriatico (RN) R 371110 – Oleggio (NO)

– Oleggio (NO) G 135911 – Milano (MI)

– Milano (MI) A 107166 – Distributore locale, Santarcangelo di Romagna (RN)

– Distributore locale, Santarcangelo di Romagna (RN) Q 491433 – Palermo (PA)

– Palermo (PA) L 245768 – Vigevano (PV)

Come riscuotere i premi

I possessori dei biglietti vincenti devono tenere presente che hanno sei mesi di tempo, a partire dalla pubblicazione dell’elenco dei biglietti estratti nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per ritirare i premi.

I vincitori avranno 180 giorni per:

Presentare il biglietto vincente, integro e originale, presso gli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo.

Presentare il biglietto vincente, integro e originale, all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali.

Inviare il biglietto vincente, integro e originale (a proprio rischio), all’Ufficio Premi, indicando i propri dati personali, l’indirizzo e le modalità di pagamento preferite (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

Nel caso di un biglietto acquistato online, la procedura rimane invariata. In questo caso, oltre al biglietto, saranno necessari: