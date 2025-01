Svolta nel rapporto tra Luca Calvani e Jessica Morlacchi al Grande Fratello. I due hanno infatti seppellito l’ascia di guerra e si sono lasciati andare a un lungo abbraccio.

Luca e Jessica del Grande Fratello: lacrime e rivelazioni, svolta nel rapporto

Luca Calvani e Jessica Morlacchi hanno passato l’ultimo mese e mezzo a farsi la guerra, ma ecco che improvvisamente i dure pare proprio abbiano fatto pace. Nel corso della notte, infatti, l’attore toscano si è avvicinato alla cantante per scherzare, poi i due si sono stretti in un lungo abbraccio, con Jessica che non è riuscita a trattenere le lacrime.

Jessica Morlacchi: “Sento qualcosa di forte”

Pace fatta quindi tra Jessica Morlacchi e Luca Calvani. Dopo il lungo abbraccio, la cantante si è appartata con Stefania Orlando e Pamela Petrarolo, per raccontare loro quanto appena accaduto. Ecco le parole dell’ex voce dei Gazosa: “non ho più la febbre per lui, so che è un amico, ma io non posso lasciare andare un rapporto così intenso. Ho rivisto quegli occhi e mi hanno fatta sognare. Sono tornata un attimo lì, sono tornata a un mese e mezzo fa. Ed è bello, sono anche emozioni. Io ci avevo creduto davvero, ci speravo.” Jessica ha poi rivelato di provare per Luca qualcosa di forte, e crede di poter tornare a essere felice con lui come amico: “se lui mi dimostra di volermi bene io sono pronta adesso. Noi ci siamo detti peste e corna, ma succede se c’è una cosa forte. Ma che io gli voglio tanto bene si vede. Questa svolta era inevitabile.”