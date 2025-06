Il gesto di amicizia di Tina, Gianni e Ida per Luca Salatino, ex tronista di ...

Il gesto di amicizia di Tina, Gianni e Ida per Luca Salatino, ex tronista di ...

Dopo l’esperienza nel mondo della televisione come tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip, Luca Salatino ha finalmente realizzato un sogno a lungo coltivato: l’apertura del suo ristorante a Roma. Un traguardo importante che segna una nuova tappa della sua carriera, accompagnato dall’affetto e dal sostegno di amici e colleghi storici come Tina, Gianni e Ida, presenti alla serata inaugurale per festeggiare insieme a lui questo momento speciale.

Il cambiamento nei rapporti dopo la popolarità: il racconto di Luca Salatino

Qualche giorno fa, Luca Salatino ha confidato come la sua partecipazione a programmi televisivi abbia influenzato i rapporti con alcune persone che conosceva prima della fama, alcune delle quali si sono allontanate. Ha raccontato che alcuni hanno smesso di seguirlo, altri di salutarlo, e alcuni semplicemente sono spariti dalla sua vita.

Luca ha ammesso di essersi messo in discussione, chiedendosi se avesse commesso errori, consapevole però che avere la coscienza pulita non significa essere perfetti. Tuttavia, ha sottolineato che la vita insegna che chi ti vuole bene davvero non sparisce proprio nei momenti in cui si ha più bisogno. Per questo motivo, oggi non sente più il bisogno di dare spiegazioni, soprattutto perché nei momenti in cui lui era vulnerabile e pieno di dubbi, non ha ricevuto né una chiamata, né un gesto di sostegno, né un semplice ‘come stai’. Eppure, ha ricordato, è sempre stato presente per tutti.

Luca Salatino, il gesto di affetto di Tina, Gianni e Ida di Uomini e donne: “Te lo meriti”

Da tempo Luca Salatino, ex pugile e volto noto del piccolo schermo, coltivava il desiderio di aprire un locale tutto suo, e finalmente ha visto questo progetto diventare realtà. All’inaugurazione del suo ristorante romano, “Iolanda vino e cucina”, non sono mancati alcuni volti familiari di Uomini e Donne.

Tra gli ospiti c’erano Tina Cipollari, Gianni Sperti e Ida Platano, affiancati anche da Roberta Ilaria Giusti, l’ex tronista che Luca aveva corteggiato ma che poi non aveva scelto. Negli ultimi mesi si era parlato di un possibile riavvicinamento tra i due, alimentato da alcune stories condivise di un pranzo tra amici, ma senza ulteriori conferme. Le immagini della serata inaugurale, però, hanno riacceso la curiosità dei fan.