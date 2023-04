Soraia Ceruti, il motivo della rottura con Luca Salatino: "Persona pressante"

Dopo l’annuncio della fine della sua storia d’amore con Luca Salatino, Soraia Ceruti è tornata a parlarne. La ragazza ha lanciato una frecciatina che sembra svelare il motivo della rottura.

Soraia Ceruti: il motivo della rottura con Luca Salatino

Con un annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno, Luca Salatino e Soraia Ceruti hanno rivelato di non essere più una coppia. L’ex tronista di Uomini e Donne si è limitato ad una Instagram Stories scarna e ha chiesto rispetto, mentre l’ex corteggiatrice si è mostrata in video, dilungandosi un po’ di più. Nelle ultime ore, Soraia ha sganciato una frecciatina che, ai più, è apparsa come una rivelazione sui motivi della rottura.

La frecciatina di Soraia: è per Luca?

Soraia ha condiviso una serie di Stories di Tommaso Zorzi, in cui dice la sua sulla coppia e sull’individualità del singolo che, a suo dire, va rispettata come tale. Insomma, nessuno dei due partner deve annullarsi per l’altro. La Ceruti ha condiviso il tutto aggiungendo: “Amen“. I fan, a questo punto, si sono posti una domanda legittima: il discorso di Zorzi, con tanto di Amen, è per Salatino?

Il discorso di Tommaso Zorzi

Questo il discorso di Tommaso Zorzi:

“Io credo che la prima regola sia quella di evitare tutte le situazioni in cui si annulla la tua individualità e diventate solo una coppia. Quella roba lì secondo me è la prima cosa che è sbagliata ed è la prima cosa a cui dovete prestare attenzione quando avete dall’altra parte una persona abbastanza pressante. Tu per prima cosa devi rispettare la mia individualità, le mie scelte personali, i miei spazi. Io non devo condividere con te tutto, tu non devi sapere dove sono sempre. Ma non perché io sono in posti in cui non dovrei essere ma perché mentalmente devo essere consapevole di essere libero“.

Possibile che il motivo della rottura tra Soraia e Luca sia da rintracciare nel discorso di Zorzi? Pare proprio di sì, altrimenti la condivisione non avrebbe avuto senso, specialmente in questo momento.