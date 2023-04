Soraia ha già dimenticato Luca Salatino: "Lei sta con un altro, lo sanno tutti"

La storia d’amore tra Soraia Allam Cerruti e Luca Salatino dovrebbe essere arrivata al capolinea. Secondo i beninformati, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe già un nuovo compagno.

Soraia ha già dimenticato Luca Salatino

Secondo alcune indiscrezioni, Soraia Allam Cerruti e Luca Salatino si sono lasciati. Anche se i diretti interessati non hanno confermato o smentito la notizia, i loro social sembrano parlare chiaro: i due non appaiono più insieme da tempo e ignorano tutte le domande dei fan. Come se non bastasse, alcune fonti sostengono che Soraia abbia già un nuovo compagno.

Soraia e Luca Salatino al capolinea: le indiscrezioni

Stando a quanto sostiene l’esperta di gossip Deianira Marzano, Soraia ha già dimenticato Luca. Sembra che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne abbia un nuovo fidanzato. La Terribile ha condiviso la segnalazione arrivata da un utente: “Ciao io sono di Como e abito a tre metri da lei. Praticamente i nostri balconi confinano. In casa nuova non è mai entrata con Luca. Confermo che qui lo sanno tutti che sta con quest’altro ragazzo. Lei lo ha confermato a un’amica in comune che ne ha un altro. Appena ha occasione di vederla di persona le racconta tutto (non vuole lasciare nulla di scritto)”.

Stando ad altre indiscrezioni, Soraia avrebbe deciso di mollare Luca per cercare “di meglio“. A quanto pare, sposare un semplice ristoratore non era nei suoi piani. Non a caso, il nuovo fidanzato sarebbe un ricco imprenditore che vive o ha a che fare con la città di Napoli. E’ bene sottolineare che, mentre le indiscrezioni su Soraia e Luca si rincorrono, i diretti interessati preferiscono non commentare la vicenda.