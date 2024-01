Soraia Ceruti a ruota libera su Luca Salatino: "Atteggiamenti brutti, mi hanno spaventato"

A distanza di parecchi mesi dalla rottura, Soraia Ceruti ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Luca Salatino. La storia d’amore è finita per diversi motivi, ma sembra che ad aver pesato molto siano stati alcuni atteggiamenti eccessivi dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Soraia Ceruti a ruota libera su Luca Salatino: i dettagli della rottura

Ospite di Sdl Tv, Soraia Ceruti ha parlato della fine della storia d’amore con Luca Salatino. Ormai sono passati mesi, ma l’ex corteggiatrice ha finalmente voluto vuotare il sacco, svelando dettagli inediti che nessuno si aspettava. A suo dire, l’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto degli atteggiamenti che l’hanno spaventata. Ha raccontato:

“Con la convivenza sono usciti fuori dei suoi lati caratteriali che non mi piacevano. Non andavamo d’accordo, litigavamo per qualsiasi cosa. Siamo usciti dal programma a maggio e subito dopo ha saputo che entrava nella Casa del Grande Fratello. Nei mesi estivi andava tutto bene, uscivamo insieme, stavamo sempre in giro, eravamo sotto i riflettori, era tutto bello. Poi una volta che siamo entrati nella vita reale sono saltati fuori i problemi”.

Soraia Ceruti: alcuni atteggiamenti di Luca Salatino l’hanno spaventata

Soraia ha proseguito:

“Se io sono una donna che va a trecento durante la giornata vorrei un uomo che mi stia dietro o che mi aiuti nei problemi quotidiani e nelle piccole cose. Ho riscontrato limiti importanti, questa è la mia verità. Luca ha un carattere molto duro, quando ha un’idea non riesci a smuoverlo. Abbiamo parlato tanto, dopo ogni litigio facevamo pace. Ci confrontavamo però siamo arrivati al limite della sopportazione e abbiamo mollato. Per molti quattro mesi saranno pochi ma noi li abbiamo vissuti a 360 gradi perché eravamo h24 insieme. Ci siamo conosciuti sotto ogni punto di vista. Forse anche il fatto di stare sempre insieme e non avere in quel momento un lavoro fisso ha danneggiato il rapporto. (…) Gli ho dato tutto quello che potevo dargli, anche le persone a me vicine hanno notato atteggiamenti brutti, come la gelosia. E tanti altri che mi hanno spaventato, e qui mi fermo”.

Soraia Ceruti lancia un’ombra su Luca Salatino

La Ceruti non è entrata nei dettagli, ha preferito fermarsi. Eppure, parlando di atteggiamenti brutti, che la spaventavano, getta un’ombra su Luca Salatino. Soraia ha aggiunto: