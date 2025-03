Com’è morto Luciano Muttoni? La sua morte, un mistero inizialmente inquietante, è stata svelata grazie all’autopsia che ha rivelato le cause di un decesso violento.

Luciano Muttoni ucciso a Valbrembo: autopsia shock rivela calci letali e colpi di pistola

Il corpo dell’uomo di 58 anni è stato trovato senza vita domenica mattina nella sua casa di Ossanesga di Valbrembo, da parte della fidanzata, che non poteva immaginare cosa sarebbe emerso nei giorni successivi. La morte risale alla serata di venerdì 7 marzo, ma solo ora la verità sta venendo a galla.

Mercoledì 12 marzo, l’autopsia condotta dal dottor Matteo Marchesi all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, come riporta Leggo, ha rivelato dettagli raccapriccianti.

Nel frattempo, le indagini vanno avanti. Ma oggi, le autorità hanno anticipato l’interrogatorio dei due giovani, di 24 e 25 anni, fermati e accusati dell’omicidio. Inizialmente previsti per domani, gli interrogatori sono stati spostati a oggi. I due ragazzi, attualmente sotto custodia, sono ora al centro dell’indagine.

Luciano Muttoni ucciso a Valbrembo: cosa rivela l’autopsia?

Luciano Muttoni è stato ucciso da una raffica di calci alla testa. Ma non si è fermato qui. I colpi non sono stati inferti a caso, ma con una ferocia tale da sfondare la sua scatola cranica. Non solo. Durante l’aggressione, è stato anche colpito con il calcio di una pistola scacciacani. L’autopsia ha confermato che Muttoni era già a terra, incapace di difendersi, quando è stato brutalmente colpito. Un’aggressione senza scampo. L’uomo non ha avuto il tempo di reagire.

Come mai è successo tutto questo? La motivazione è ancora un enigma, ma quello che appare chiaro è che la morte di Muttoni è il risultato di una violenza gratuita e brutale. I dettagli emersi finora sembrano non lasciare spazio a dubbi. La comunità di Valbrembo è sconvolta. La domanda rimane: cosa ha spinto i giovani a compiere un atto così crudele?