Lucky John si è operato per cambiare il colore degli occhi

Lucky John, di professione influencer, si è sottoposto ad un delicato intervento per cambiare colore degli occhi. Nonostante i rischi, il ragazzo ha annunciato che è “intenzionato a fare il ritocco”.

Ospite di Mattino 4, Lucky John ha parlato dell’intervento a cui si è sottoposto recentemente. Si chiama cheratopigmentazione e consente di cambiare il colore degli occhi. Pur essendo un’operazione molto delicata, che potrebbe causare anche la perdita della vista, sempre più persone cedono a quello che è a tutti gli effetti un ritocco estetico. Tra gli ultimi che hanno modificato il proprio sguardo, ad esempio, troviamo Francesco Chiofalo.

Lucky John ha raccontato:

“Sono nato sui social, spero che le persone non mi imitino. Io davvero non voglio essere idolatrato. Cosa c’era nei miei occhi che non andava? Ho deciso di prendere questa decisione perché ricollegavo i miei occhi marroni a un periodo della mia vita in cui non vivevo. Soffrivo di depressione, ho tentato il suicidio. Quando vedevo gli occhi marroni rivedevo quel ragazzo. Mi sono ripreso da questo momento, però quando rivedevo quel colore rivedevo quella persona depressa a malata”.