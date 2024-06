Luisa Ranieri appare sempre in forma, eppure anche lei convive con alcuni problemi di salute. L’attrice ne ha parlato nel corso di un’intervista, rivelando anche cosa fa per combattere il dolore.

Luisa Ranieri: la malattia sconvolge i fan

Intervistata da Ok Salute, Luisa Ranieri ha confessato di avere una malattia che, talvolta, la mette ko. Fortunatamente, non si tratta di una patologia grave, almeno non per il momento, e riesce a tenere a bada i dolori ricorrendo ad un potente rimedio naturale.

Di cosa soffre Luisa Ranieri?

Classe 1973, Luisa Ranieri ha due figlie, Emma e Bianca, nate dall’amore per il marito Luca Zingaretti. Anche se appare sempre in forma, l’attrice combatte da tempo contro una malattia. Ad Ok Salute ha raccontato:

“Soffro spesso di mal di schiena e un massaggio decontratturante alla muscolatura mi rimette in sesto”.

Il segreto di Luisa: massaggi e dieta

Oltre ai massaggi decontratturanti, Luisa Ranieri combatte la malattia con una dieta che le è stata prescritta da un nutrizionista. La sua alimentazione è varia, ma le porzioni sono ridotte. Inoltre, dalla sua tavola non mancano mai le verdure, le spezie e il pane tostato. Sul versante bellezza, invece, non rinuncia mai al mascara, che dà “profondità allo sguardo“.