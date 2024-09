L'ultimo incontro delle audizioni di X Factor 2024 è alle porte: scopri le ultime notizie, i concorrenti che avanzano e le modifiche che avverranno dopo il terzo episodio.

Le audizioni di X Factor 2024 si concludono con l’ultimo episodio in programma giovedì 26 settembre, durante il quale verranno scelti i cantanti che avranno l’opportunità di continuare nella competizione. La serata inizierà alle 21:15, in onda su Sky Uno e disponibile in streaming su NOW. Il palco verrà calcato da nuovi talenti che si esibiranno per impressionare i giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi, sperando di ottenere almeno tre voti positivi o il prestigioso “X Pass”, che permette un passaggio immediato ai Bootcamp. Come di consueto, la presentazione è nelle mani di Giorgia, sempre pronta ad assistere i concorrenti nei momenti chiave delle loro performance.

Il capitolo finale

Nella terza e ultima puntata delle audizioni, si prevedono esibizioni uniche, tra rivisitazioni emozionanti di brani famosi e canzoni originali che mirano a sedurre il panel di giudici.

L’obiettivo principale per i partecipanti è guadagnarsi un posto tra i prescelti per i “Live Show”, previsti per il 24 ottobre.

La selezione

Dopo aver superato le audizioni, i partecipanti dovranno affrontare i temibili Bootcamp nei prossimi episodi, durante i quali i giudici sceglieranno i quattro artisti più talentuosi per ogni squadra. Questi si sfideranno nelle Home Visit, la tappa cruciale che determinerà i 12 selezionati per i Live.