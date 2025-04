Una partecipazione straordinaria

Il funerale di Papa Francesco ha visto la partecipazione di circa 400.000 persone, che si sono radunate da ogni angolo del mondo per rendere omaggio al Santo Padre. La cerimonia ha avuto luogo in una cornice solenne, con il Vaticano che ha aperto le sue porte a fedeli e curiosi, tutti uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita alla pace e alla solidarietà.

Una notte di attesa e devozione

Molti dei presenti hanno scelto di trascorrere la notte all’aperto, pur di assicurarsi un posto in piazza. Questa attesa ha testimoniato la devozione dei fedeli, pronti a condividere un momento di grande significato spirituale. La processione, che ha attraversato le strade di Roma, è stata un momento di intensa commozione, con applausi e lacrime che hanno accompagnato il passaggio del feretro.

Un messaggio di speranza

La cerimonia non è stata solo un addio, ma anche un messaggio di speranza per il mondo. Papa Francesco ha sempre lottato per la giustizia sociale e la pace, e la sua presenza ha ispirato milioni di persone. Durante il percorso, molti fedeli hanno sentito una connessione profonda, come se la presenza del Santo Padre fosse ancora viva tra di loro. La bara è stata accolta con un applauso caloroso all’arrivo alla Basilica di Santa Maria Maggiore, un luogo che ha sempre rappresentato un rifugio per i più bisognosi.