Lutto a Napoli per la scomparsa della dottoressa Gabriella Fabbrocini. La donna, morta all’età di 58 anni, era dermatologa, docente all’Università Federico II di Napoli e direttrice della scuola di specializzazione di Dermatologia all’ateneo napoletano.

Lutto a Napoli, morta Gabriella Fabbrocini: la dermatologa e docente alla Federico II aveva 58 anni

Lutto nel mondo della medicina e nel mondo accademico di Napoli. Oggi, venerdì 3 marzo, è morta la dottoressa Gabriella Fabbrocini, di 58 anni. Da poco tempo aveva scoperto di avere un tumore al pancreas. La donna era dermatologa, docente all’Università Federico II e direttrice della scuola di specializzazione di Dermatologia dell’ateneo napoletano. Era molto conosciuta in città. Era anche esponente della Sidemast, Società italiana di dermatologia e delle malattie sessualmente trasmissibili. Circa dieci anni fa, aveva creato un laboratorio per la cura delle lesioni cutanee dei pazienti sottoposti a chemioterapia. I funerali della dottoressa si svolgeranno domani, sabato 4 marzo, alle ore 11, nella chiesa di San Ferdinando, in piazza Trieste e Trento, a Napoli.

I messaggi di cordoglio

Quando si è diffusa la notizia della sua morte sono arrivati molti messaggi di cordoglio sui social network. “La morte di Gabriella Fabbrocini è una notizia terribile, un dolore immenso, per la sua famiglia innanzitutto, i suoi pazienti e collaboratori, le tante amiche e tutte le persone che la stimano e le vogliono bene, per la nostra città. Un vero colpo anche per me. Ci siamo conosciute più di 20 anni fa. È stata una forza della natura, capace e generosissima fin dall’esperienza della lista Emily. Il suo impegno politico e civile a Napoli è cresciuto negli anni con importanti azioni e imprese sociali e solidali. Gabriella ha sempre mantenuto verso le donne lo spirito di quell’impegno trasversale che abbiamo costruito grazie all’esperienza di Emily- Tra noi c’è sempre stata amicizia e collaborazione. In tante abbiamo perso un’amica speciale e stupenda. Un abbraccio affettuosissimo a Fabrizio ai figli e ai familiari tutti” ha scritto su Facebook Anna Maria Carloni, ex senatrice e deputata e moglie dell’ex sindaco di Napoli, Antonio Bassolino.