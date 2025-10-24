L'ex sciatore aveva 75 anni e, dopo aver appeso gli sci al chiodo, era diventato imprenditore nel settore dell'abbigliamento.

Lutto nel mondo dello sci, è morto a 75 anni Giuliano Besson, ex discesista della Valanga Azzurra, la celebre squadra grande protagonista degli anni ’70.

Lutto nel mondo dello sci: è morto Giuliano Besson

Sci in lutto per la scomparsa di Giuliano Besson, morto a 75 anni. Bresson, ex discesista della Valanga Azzurra, era un imprenditore nel settore dell’abbigliamento.

Recentemente aveva anche scritto un’autobiografia. Nato nel 1950 a Salice d’Ulzio, in Piemonte, Giuliano Bresson ha esordito ai Giochi Olimpici di Sapporo nel 1972, arrivando 11esimo in discesa. Il secondo posto in discesa libera invece lo ha conquistato sulla Streif, nella discesa di Kitzbuehel del gennaio del 1974. Nel 1975 arrivò invece quinto ai Mondiali di Sci di Sankt Moritz. Besson smise di sciare molto giovane, a soli 25 anni, quando decise di dedicarsi alla carriera imprenditoriale e fondando il proprio marchio di abbigliamento.

Lutto nel mondo dello sci: le cause della morte di Giuliano Besson

Il mondo dello sci piange la scomparsa di Giuliano Bresson, ex discesista della Valanga Azzurra, morto oggi, venerdì 24 ottobre 2025, all’età di 75 anni. L’ex sciatore è morto a causa di un malore improvviso, lo ha annunciato la Fisi tramite una nota pubblicata sul proprio sito web.