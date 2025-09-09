Firenze, 54enne di Correggio stroncato da un malore in moto: chi era la vittima e indagini in corso.

Una giornata che doveva essere spensierata si è trasformata in tragedia a Firenze. Un uomo è stato colto da un malore improvviso mentre era in sella alla sua moto, davanti agli amici che erano con lui. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto, mentre gli amici e i familiari affrontano il dolore per una perdita inaspettata.

Firenze, malore in moto davanti agli amici

Domenica 7 settembre una tragica fatalità ha sconvolto Firenze. Un uomo di 54 anni, originario di Correggio (Reggio Emilia), è stato colto da un malore improvviso mentre percorreva le strade di Trespiano a bordo della sua moto Bmw, insieme a due amici.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza del 118 e la polizia municipale. Nonostante il pronto intervento del personale sanitario, le condizioni di Zaccardo si sono rivelate subito gravissime. Trasferito d’urgenza all’ospedale Careggi, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La Procura di Firenze sta valutando se disporre l’autopsia per accertare le cause esatte del malore.

Firenze, malore in moto davanti agli amici: chi era la vittima

Donald Zaccardo era un operaio stimato presso la Nexion, azienda specializzata nello sviluppo di tecnologie e servizi per il settore automotive, ed era iscritto alla Fiom-Cgil. Benvoluto a Correggio, la sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra colleghi, amici e conoscenti. Lascia la madre; il padre era scomparso diversi anni fa.

I funerali, che saranno organizzati dalle onoranze funebri Cabassi, potranno svolgersi solo dopo il nullaosta dell’autorità giudiziaria.