Un malore improvviso ha stroncato la vita di un 60enne sulla spiaggia di Jesolo. L’uomo si trovava in città per far visita alla madre quando, durante una giornata di sole al mare, è stato colto dal malore che non gli ha lasciato scampo.

Malore improvviso in spiaggia a Jesolo: muore un uomo di 60 anni

Una giornata di relax al mare si è trasformata in dramma ieri pomeriggio lungo il lungomare di Jesolo, dove un uomo di 60 anni è stato colpito da un improvviso malore mentre si trovava in acqua. L’episodio è avvenuto poco dopo le 16, nel tratto di spiaggia compreso tra piazza Marina e piazza Nember. I bagnini presenti hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione, proseguite poi dagli operatori del Suem 118 e dall’équipe medica dell’elisoccorso decollato da Treviso.

Nonostante i rapidi interventi, ogni tentativo di salvare l’uomo si è rivelato vano, lasciando sgomenti i bagnanti testimoni della tragedia.

Malore improvviso in spiaggia a Jesolo: chi era la vittima

La vittima, Maurizio Crespan, residente a Santandrà di Povegliano, in provincia di Treviso, si era recata a Jesolo per far visita alla madre, ospite di un albergo locale. Originario di Treviso e contabile di professione, avrebbe compiuto 61 anni il 9 settembre.