M5S, Di Battista a Conte: “Magari il Movimento esce quando i Parlamentari matureranno la pensione”

L'ex deputato dei Cinque Stelle ha scritto su Facebook un post dai toni critici rivolto all'ex premier Conte. Le parole sono molto amare.

Con l’uscita di Di Maio dal Movimento 5 Stelle, si inizia a tracciare un bilancio di quello che a lungo è stata la prima forza politica del Paese. L’ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista, attraverso un post pubblicato su Facebook ha scritto delle parole molto dure, commentando le scelte dei Cinque Stelle di queste ultime settimane: “Chissà, magari il Movimento uscirà dal governo dopo l’estate…”, si è chiesto, esprimendo tutta la sua perplessità.

M5S Di Battista attacca Conte: “Anche oggi esce dall’esecutivo domani”

Alessandro Di Battista, nel suo post di riflessione, è stato estremamente critico sulla direzione che sta prendendo il Movimento e le recenti scelte fatte: “Il Movimento esprime a Draghi il proprio disagio, come se uno dei peggiori Presidenti del Consiglio della storia fosse un prete nel confessionale. Chissà, magari il Movimento uscirà dal governo dopo l’estate, quando i parlamentari avranno maturato la pensione. Magari uscirà dopo la finanziaria, momento d’oro per chi è alla ricerca di denari da trasformare in markette elettorali.

O forse non uscirà mai”.

“Più grande forza politica del Paese ridotta a succursale della pavidità e dell’autolesionismo”

Non meno critiche le parole che Di Battista ha rivolto in conclusione ai suoi ex compagni di partito e rimasti all’interno del Movimento: “Intanto anche i più irriducibili sostenitori del Movimento, gli ultimi giapponesi direi, si domandano come sia stato possibile ridurre la più grande forza politica del Paese nella succursale della pavidità e dell’autolesionismo”.