Macchie dell’età: come risolvere naturalmente

Le macchie dell’età sono delle piccole aree più scure della pelle, solitamente localizzate nei punti più esposti al sole, come viso, collo, mani, braccia e spalle. Questa tipologia di macchie può anche assumere nomi diversi e, fortunatamente, esistono molti rimedi naturali grazie ai quali trattarle. Vediamoli insieme.

Macchie dell’età

Note anche come macchie epatiche, lentiggini solari o macchie solari, le macchie dell’età sono una condizione molto comune sia per gli uomini che per le donne. Solitamente, queste compaiono tra i 40 e i 50 anni ma, dato che sono la conseguenza di un’esposizione eccessiva al sole, può capitare di notarle anche in soggetti più giovani.

Le macchie dell’età si prevengono facilmente evitando l’esposizione eccessiva al sole e facendo attenzione ad usare una protezione o crema solare prima dell’esposizione. Tuttavia, non sempre è semplice mettere in pratica questi accorgimenti e, sebbene questa condizione non sia una patologia e non richieda alcun intervento, può essere trattata, anche con dei rimedi naturali, per tenerla a bada.

Macchie dell’età: sintomi

Le macchie dell’età sono la conseguenza di un’esposizione eccessiva al sole e, sebbene siano anche conosciute come lentiggini solari, queste, al pari delle lentiggini dei bambini, non vanno via semplicemente non esponendosi più al sole. Non è, infatti, un caso che le macchie dell’età compaiano in quelle aree della pelle che sono più esposte al sole, come il dorso delle mani, il viso, le braccia e il collo.

Comuni in età adulta, in realtà, le macchie dell’età, proprio per la causa che le determina, possono riguardare chiunque e ingrandirsi con il tempo. Capire di essere alle prese con le macchie dell’età non è difficile poiché queste si presentano con sintomi specifici, tra cui:

Maggiore pigmentazione in alcune aree della pelle

in alcune aree della pelle Macchie presenti sulle aree del corpo più esposte al sole , come mani, viso, collo e braccia

, come mani, viso, collo e braccia Colorazione della macchia che va dal marrone chiaro al marrone scuro

al Gruppi di macchie concentrati sulla stessa area

Macchie dell’età: rimedi migliori su Amazon

Le macchie dell’età non sono una patologia, ma possono essere trattate con rimedi naturali, come sieri e correttori, allo scopo di celarle o eliminarle del tutto, dopo poche settimane di trattamento. Vediamo insieme quali sono i prodotti migliori che Amazon propone per questo scopo ai suoi clienti, alla migliore offerta.

AGEX by PHARCOS® Serum Spot 30 ml – Siero depigmentante per macchie solari e senili.

Un siero dermatologicamente testato e specificatamente progettato con l’obiettivo di depgmentare e prevenire la comparsa delle macchie dell’età, uniformando e illuminando il colorito delle aree più scure della pelle. Il siero riduce le discromie, uniforma l’incarnato e contrasta gli effetti dei radicali liberi, difendendo e promuovendo una ritrovata luminosità del viso.

Dark Spot Corrector, Anti Macchie Viso Crema Con Niacinamide e Vitamina E, Rimozione di Macchie di Pigmento, Crema Schiarente Macchie Viso

Il correttore è stato studiato e progettato con lo scopo di trattare le macchie dell’età, al fine di illuminare e uniformare il colore della pelle, trattando e prevenendo la comparsa di nuove macchie. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di applicare regolarmente il correttore e attendere qualche settimana prima di notare i risultati.

Remescar Siero Correttivo Delle Macchie Dell’Età 30ml – Rimedio alle Age Spots Clinicamente Testato con Bakuchiolo

Infine, un nuovo siero che previene e contrasta la formazione delle macchie dell’età attraverso l’azione sinergica dei principi attivi che lo compongono. Si consiglia di applicare regolarmente il siero, come riportato sulle istruzioni, e attendere circa un mese prima di vedere i risultati. Il siero è sicuro e adatto ad ogni tipologia di pelle.

