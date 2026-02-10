Macron Avverte: Le Intimidazioni degli Stati Uniti nei Confronti dell'UE Persistono

Il presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente sottolineato che le intimidazioni e le minacce provenienti dagli Stati Uniti continuano a persistere, nonostante un apparente periodo di calma nelle relazioni transatlantiche. In un’intervista rilasciata a vari media, Macron ha esortato gli Stati membri dell’Unione Europea a considerare le attuali turbolenze come un campanello d’allarme per avviare riforme necessarie a rafforzare la posizione economica europea.

Le minacce americane e il ‘momento Groenlandia’

Il presidente francese ha descritto la situazione attuale come un ‘momento Groenlandia’, richiamando un episodio recente in cui le minacce provenienti dagli Stati Uniti hanno fatto vacillare le fondamenta delle relazioni con l’Europa. Ha avvertito che, sebbene ci sia stata una pausa nelle aggressioni da parte di Washington, non bisogna considerare questo un cambiamento duraturo nella politica statunitense, che rimane sempre più anti-europea.

Le conseguenze per l’Europa

Il presidente francese ha dichiarato che la strategia di tentare di placare le minacce statunitensi con concessioni si è rivelata inefficace. Macron ha evidenziato che ogni giorno emergono nuove minacce, in particolare riguardo all’imposizione di tariffe commerciali se l’Europa procederà con l’attuazione del Digital Services Act, finalizzato a regolare le grandi aziende tecnologiche statunitensi. Questo approccio, secondo Macron, non fa altro che accrescere la dipendenza europea.

Riforme necessarie per l’UE

In vista di un incontro dell’Unione Europea sulla competitività, Macron ha proposto una serie di riforme destinate a semplificare e approfondire il mercato unico europeo. Ha sottolineato l’importanza di diversificare i partner commerciali dell’Unione, specialmente in un contesto di crescente tensione con gli Stati Uniti e la Cina.

Investimenti e innovazione

Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che, per affrontare le sfide economiche, l’Europa deve investire circa 1,2 trilioni di euro all’anno in tecnologie verdi, digitali e nella sicurezza. La sua visione comprende l’adozione di obbligazioni europee comuni per finanziare questi investimenti, un’idea che ha sostenuto per anni, ma che ha incontrato resistenze da parte di alcuni stati membri.

Rapporti transatlantici in crisi

Le relazioni tra Stati Uniti ed Europa hanno subito un duro colpo dall’arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. La sua politica commerciale ha generato un clima di incertezza, spingendo i leader europei a riconsiderare le modalità tradizionali di cooperazione. Recentemente, Trump ha minacciato di annettere la Groenlandia, provocando una forte reazione da parte degli alleati europei.

Le sfide future

Il presidente francese Emmanuel Macron ha avvertito che il futuro delle relazioni transatlantiche rimane incerto e che l’Europa deve prepararsi ad affrontare ulteriori sfide. Le tariffe sulle importazioni e le politiche restrittive degli Stati Uniti nei confronti delle aziende europee rappresentano fattori che potrebbero inasprire ulteriormente i rapporti. Inoltre, le tensioni relative ai contributi alla NATO e alle spese di difesa hanno suscitato preoccupazioni all’interno dell’Unione Europea.

Macron ha esortato i leader europei a non sottovalutare le sfide imminenti e a collaborare per costruire un’Europa più forte, capace di affrontare le intimidazioni esterne e di affermare il proprio ruolo nel contesto globale.