La cerimonia di apertura dei Giochi delle Isole dell’Oceano Indiano non poteva iniziare in un modo peggiore. Una vera e propria tragedia si è consumata in Madagascar, presso lo stadio Barea di Antananarivo. L’impianto avrebbe dovuto accogliere 50 mila persone per il lancio dell’11esima edizione di questa competizione, ma ad un tratto è successo l’imponderabile

Madagascar, 13 persone morte schiacciate dalla folla

Tragedia allo stadio Barea di Antananarivo, in Madagascar, dove 13 persone sono morte schiacciate dalla calca e circa altre cento sono rimaste ferite. “Finora ci sono 13 morti e 107 feriti” – racconta alla radio la politica dell’opposizione Hanitra Razafimanantsoa, spiegando come il bollettino in continuo aggiornamento, potrebbe purtroppo riservare delle brutte sorprese nelle prossime ore.

Chi sono le vittime: lo spiegano i medici del Madagascar

Tantissimi medici sono accorsi sul posto per prestare le prime cure del caso ai feriti, prima di poterli trasferire in ambulanza in ospedale. I sanitari della Croce Rossa del Madagscar hanno raccontato ai giornali locali che le tredici vittime sarebbero tutte di età comprese tra i 5 e i 70 anni, e molti di loro sono adolescenti.