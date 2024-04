Made in Italy, Pilc a Ryad per sostegno a imprese

Roma, 17 apr. (askanews) - Maria Francesca Lepore, in rappresentanza di Pilc, (Public Institutions Legal Consultants), da Ryad per celebrare il Made in Italy sottolinea come Pilc sia presente sul territorio per affiancare le imprese italiane che vogliono investire in Arabia Saudita. Al contrario "ai...

Roma, 17 apr. (askanews) – Maria Francesca Lepore, in rappresentanza di Pilc, (Public Institutions Legal Consultants), da Ryad per celebrare il Made in Italy sottolinea come Pilc sia presente sul territorio per affiancare le imprese italiane che vogliono investire in Arabia Saudita. Al contrario “aiutare gli investori sauditi all’interno del nostro paese”. Il 2 giugno in programma evento di promozione dell’iniziativa.