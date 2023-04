Madonna di Trevignano, la veggente torna a casa: ecco le parole di un vicino

Sembra che la veggente della madonna di Trevignano Romano sia tornata a casa. Non si sa ancora con certezza, ma un vicino di casa ha parlato di una situazione movimentata tra le mura domestiche. La donna non è ancora uscita pubblicamente.

La rivelazione è stata fatta da un vicino di casa di Gisella Cardia, che ha parlato ai microfoni della trasmissione Pomeriggio cinque. Stando alle parole del testimone, la veggente sarebbe tornata sabato scorso, 15 aprile 2023; da quel giorno, però non ha ancora messo piede fuori dalla sua abitazione. Il vicino di casa ha dichiarato:

“Lei non esce mai di casa, invece il marito esce. Si è tornato a vedere un po’ di movimento da queste parti, i fedeli le portano la spesa a casa “.

Pensare che tanti fedeli credano ancora alle profezie della veggente (o presunta tale) ha sconvolto molte persone. Sebbene ci sia un’indagine a carico di ignoti, Gisella Cardia potrebbe essere accusata dalla Procura della Repubblica di abuso di credulità popolare, illecito che prevede sanzioni che vanno da 5.000 a 15.000 euro.

Tra coloro che sono rimasti delusi da Gisella Cardia e hanno smesso di crederle vi è anche il vicino intervistato dai microfoni del già citato programma. Le sue parole sono state:

“Sono credente e mi ero avvicinato a Gisella fino a quando non ho visto il vescovo sollevare quella madonnina come un trofeo, da allora ho iniziato ad avere dubbi. Credo che stia esagerando e presumo che tutto quello che stia facendo Gisella sia a scopo di lucro e per interesse personale“.