Maduro arrivato negli Usa e trasferito in carcere: le prime inattese parole dopo l’atterraggio

Nicolás Maduro è arrivato negli Stati Uniti e, insieme alla moglie Cilia Flores, è stato trasferito al carcere Metropolitan Detention Center di Brooklyn. All’atterraggio, tra l’inatteso stupore dei presenti, l’ex presidente venezuelano ha pronunciato le sue prime parole, mentre era ammanettato e scortato dalle autorità americane.

Delcy Rodríguez assume la guida ad interim del Venezuela

Delcy Rodríguez, 56 anni e originaria di Caracas, è stata designata presidente ad interim del Venezuela a seguito dell’arresto di Nicolás Maduro negli Stati Uniti. Già vicepresidente del Paese, Rodríguez ha alle spalle un lungo percorso politico: prima ministra della Comunicazione e successivamente titolare degli Esteri. Considerata una delle più fedeli collaboratrici di Maduro, la Corte Suprema venezuelana ha stabilito che “Rodriguez assume ed esercita, in qualità di responsabile, tutti i doveri, le responsabilità e i poteri inerenti alla carica di presidente della Repubblica Bolivariana del Venezuela al fine di garantire la continuità amministrativa e la difesa integrale della nazione”.

Per ora, i giudici non hanno dichiarato Maduro permanentemente incapace, condizione che avrebbe richiesto elezioni anticipate entro 30 giorni, lasciando così a Rodríguez la gestione temporanea del Paese in un momento di grande instabilità politica.

L’operazione militare americana, avvenuta nelle prime ore di sabato, ha provocato almeno 40 vittime tra militari e civili, secondo quanto riferito da un alto funzionario venezuelano in forma anonima e riportato dal New York Times. Donald Trump, intervenuto su Fox News, ha confermato che nessun soldato statunitense ha perso la vita, pur accennando a feriti tra le truppe impegnate.

Nicolás Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati catturati dagli Stati Uniti con accuse di narcoterrorismo, traffico di droga e uso di armi da guerra. Giunti a New York, l’ex presidente è stato ammanettato, scortato tra gli uffici della DEA e trasferito al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, struttura nota per le dure condizioni e la violenza tra detenuti. In un video diffuso durante l’operazione, Maduro, con felpa nera e cappuccio, ha salutato con il pollice alzato e augurato “Buonanotte e felice anno nuovo”.